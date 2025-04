Trump-toll favoriserer Cola fremfor Pepsi

PepsiCo blir hardere rammet av USAs handelskrig enn hovedkonkurrenten Coca-Cola, melder Wall Street Journal.

Årsaken er at Pepsi har valgt å produsere nesten alt konsentratet til leskedrikkene sine – som Pepsi og Mountain Dew – i Irland. Dermed ilegges disse produktene 10 prosent toll.

Konsentratene produseres i spesialiserte anlegg og sendes deretter til tapperier hvor de blandes med vann, kullsyre og søtstoff for å bli til brus.

Passert av Dr Pepper

– Irland hadde lenge en skattefordel – helt til tollene kom, sier Carlos Laboy, analytiker i HSBC.

Coca-Cola produserer riktignok også i Irland, men har hovedproduksjonen av bruskonsentrat for det amerikanske markedet i Atlanta og Puerto Rico, og unngår dermed de nye tollene.

Tollene kommer på et ugunstig tidspunkt for Pepsi, som har tapt markedsandeler i USA i flere år. I fjor nådde selskapet et nytt bunnpunkt da Dr Pepper passerte Pepsi-Cola som USAs nest mest solgte brus.

Etter mange år med fokus på mat og energidrikker prøver PepsiCo nå å gjenvinne andeler på det amerikanske brusmarkedet, men de nye tollene kan gjøre det vanskeligere, skriver WSJ.

Får også aluminiumstoll

I tillegg kan den 25 prosent høye tollen på importert aluminium ramme begge selskapene. Coca-Cola-sjef James Quincey uttalte i februar at selskapet vurderer å bruke mer plastflasker og amerikansk aluminium for å begrense effekten.

PepsiCo har vært til stede i Irland siden 1974 og driver i dag to konsentratanlegg, forskningssenter og sitt globale hovedkontor for konsentrater i Cork. Selskapet investerte nylig 189 millioner dollar i utvidelser der.

PepsiCo ønsket ikke å kommentere hvordan tollene kan påvirke prisene på produktene i USA.

Elsker Cola Light

Donald Trump har lenge vært en stor tilhenger av Coca-Cola og da spesielt Cola Light (Diet Coke). I forbindelse med innsettelsen overrakte Coca-Cola-sjef James Quincey ham en spesialutgave av Diet Coke. På den måten rettet brusgiganten opp en feil fra innsettelsen i 2017, da Trump fikk en vanlig Coca-Cola-flaske til tross for at han er kjent for å drikke opptil 12 bokser Cola Light daglig.

Hans daglige colaforbruk har ført til at han har fått installert en egen Cola Light-knapp, som brukes til å tilkalle stab for å levere bokser med Diet Coke til presidenten.

Gaven er en del av en tradisjon som startet i 2005, og Coca-Cola understreker at dette ikke er et politisk utspill, men et symbol på selskapets økonomiske bidrag til USA. Flaskene vil ikke bli solgt i butikk, men deles ut ved innsettelsesarrangementer.