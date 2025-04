Dansk gigant raser på børs

Slankegiganten Novo Nordisk faller nå 6,60 prosent på børsen i København, og har på det meste i dag vært ned 9,80 prosent.

Hittil i år er aksjen svekket hele 38,60 prosent, og er ned over 60 prosent siden toppnoteringen i fjor sommer.

Nedturen kommer etter at rivalen Eli Lilly torsdag i forrige uke meldte at de har nådd målene i en avgjørende studie for deres eksperimentelle slankepille, og dermed er ett steg nærmere lansering.

På Wall Street endte Eli Lilly-aksjen samme dag opp 14,30 prosent, mens Novo Nordisk falt 7,70 prosent.

Kan nå langt flere

Ifølge The Wall Street Journal (WSJ) har pillen, med navnet «orforglipron», hjulpet pasienter med diabetes type-2 med å senke blodsukkeret, samtidig som de har gått ned i vekt.

«Dette gir oss en mulighet til å nå langt flere pasienter enn det man klarer med en injeksjon» kommenterte visepresidenten for produktutvikling i Lilly Cardiometabolic Health, Jeffrey Emmick, ifølge avisen.

Eli Lilly planlegger også å produsere sin nye slankepille i USA, som følge av at Donald Trump presser selskaper til å flytte produksjonen tilbake til amerikansk jord.

Konkurrenter

Eli Lilly selger i dag medisinen «tirzepatid» som slankemiddelet Zepbound, og diabetesbehandlingen Mounjaro, som begge må injiseres. Det samme må medisinene Ozempic og Wegovy fra Novo Nordisk.

«Lilly-datene ser ut til å endre GLP-1-området og heve standarden for både de orale og injiserbare legemidlene. Og Novos Wegovy sliter allerede med å konkurrere med Zepbound», skriver analytiker Naresh Chouhan i Intron Health, ifølge Bloomberg News.

Slankemedisiner som kan tas som piller i stedet for sprøyter, blir sett på som det neste store innen fedmebehandling, og eksperter estimerer at markedet kan nå 130 milliarder dollar innen utgangen av 20-tallet.

Også Novo Nordisk har søkt amerikanske myndigheter om godkjenning av en slankepille med samme aktive ingrediens som Ozempic. Ifølge Bloomberg Intelligence forventes imidlertid Eli Lilly's slankepille å ha «en bedre profil».