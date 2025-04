Stuper på børsen etter kostnadssmell

Den amerikanske industrikjempen Northrop Grumman, som for det meste produserer forsvarsmateriell, la frem tall for første kvartal tirsdag.

Selskapet fikk et resultat på 481 millioner dollar, tilsvarende 3,32 dollar pr. aksje, langt under analytikernes konsensusestimat på 6,24 dollar. Det sender aksjen ned 12,2 prosent på Wall Street tirsdag.

Nedjusterer estimater

Selskapet nedjusterer guidingen for helåret, tilsynelatende på grunn av økte kostnader for utviklingen av B-21, et «neste generasjons» stealth-bombefly som er ventet å erstatte B-2.

Selskapet har ifølge rapporten bokført et tap på 477 millioner dollar på grunn av prosjektet, for det meste grunnet økte produksjonskostnader etter en prosessendring selskapet gjennomførte for å akselerere opptrappingen i produksjonen, samt økninger i anslåtte kostnader og generelle innkjøp av materialer.

Det justerte resultatet pr. aksje er nå ventet å ligge et sted mellom 24,95 og 25,35 dollar. Tidligere estimerte selskapet at det ville komme et sted mellom 27,85 og 28,85 dollar.

Northrop rapporterte inntjening samme dag som Lockheed Martin Corp., verdens største forsvarsentreprenør. Lockheed opprettholdte sin helårsprognose for resultat pr. aksje på 27 til 27,30 dollar, og et nettoomsetningsintervall på mellom 73,75 milliarder og 74,75 milliarder dollar.

Lockheed Martin ligger ned 2,7 prosent på børsen.