Bedre enn ventet fra Norske Skog

Til sammenligning hadde Norske Skog et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 33 millioner kroner i forrige kvartal. Oppgangen skyldes hovedsakelig det endelige forsikringsoppgjøret på 560 millioner kroner ved Norske Skog Saugbrugs.

Norske Skog fortsatte dessuten å øke markedsandelene både innen publikasjonspapir og emballasjepapir i kvartalet, til tross for vedvarende press på kapasitetsutnyttelse og lønnsomhet i bransjen.

– Produksjonen av emballasjepapir ved Norske Skog Golbey starter om cirka én uke, og markerer fullføringen av et betydelig investeringsprosjekt for konsernet. Denne investeringen på 320 millioner euro er en viktig milepæl i konsernets transformasjon fra å være en ren produsent av publikasjonspapir til også å bli en leverandør av emballasjepapir, sier konsernsjef Geir Drangsland i Norske Skog.

– Med denne store og moderne produksjonslinjen, som fullt ut er basert på resirkulert fiber, vil vi øke vår totale leveringskapasitet med mer enn 35 prosent og i stor grad forsterke våre muligheter til å imøtekomme den økende etterspørselen etter emballasjepapir, legger han til.

Redusert gjeld

I første kvartal hadde Norske Skog samlede driftsinntekter på 3.101 millioner kroner, opp fra 2.666 millioner kroner i forrige kvartal. Driftsresultatet endte på 489 millioner kroner, opp fra –353 millioner i forrige kvartal.

Resultat før skatt ble på 442 millioner kroner, noe som var en økning fra –470 millioner kroner i fjorårets sist kvartal. Egenkapitalen økte fra 5.384 millioner kroner i forrige kvartal til 5.646 millioner ved utgangen av første kvartal.

Norske Skog (Mill. kr) 1. kv./25 1. kv./24 Driftsinntekter 3 101 2 250 Driftsresultat 489 −91 Resultat før skatt 442 −293 Resultat etter skatt 401 −328

Dette resulterte i at egenkapitalandelen økte fra 37 prosent til 39 prosent. Netto rentebærende gjeld ble redusert fra 4.119 millioner kroner til 4.087 millioner kroner.

«Usikkerhet og lønnsomhetspress i markedene både for publikasjons- og emballasjepapir skyldes prisvolatilitet på råvarer, overkapasitet i bransjen og stadig skiftende politiske rammevilkår. Denne situasjonen forventes å vedvare fremover. Norske Skog vil arbeide for å redusere produksjonskostnader og arbeidskapital for å opprettholde konkurranseposisjonen i denne situasjonen,» skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Øker produksjonen

Norske Skog fortsatte i første kvartal å øke produksjonen av resirkulert emballasjepapir ved Norske Skog Bruck, og forventer full kapasitetsutnyttelse i løpet av andre halvår 2025. Produksjonen av resirkulert emballasjepapir ved Norske Skog Golbey forventes å nå full kapasitetsutnyttelse i løpet av første halvår 2027.

De gjenværende bruttoinvesteringene ved Norske Skog Golbey er forventet å være på mellom 35 og 40 millioner euro, mens de forventer å motta ytterligere 50 millioner euro i investeringsstøtte og energisertifikater i løpet av 2026 og 2027.

«Norske Skog følger nøye med på kapital- og likviditetssituasjon og har flere pågående initiativer for å sikre lønnsomheten og konkurransekraften fremover,» står det i rapporten.