«Selv om vi nøye følger utviklingen i global handel, gir vår sterke start på året, kombinert med etterspørselen etter fly og vår ordrebok på en halv billion dollar for produkter og tjenester, oss fleksibiliteten vi trenger for å navigere i dette miljøet,» skrev Boeings konsernsjef Ortberg i et internt notat.

Må få godkjennelse

Ortberg har fått nok å gjøre med å forbedre Boeings merkevare og troverdighet - ifølge CNBC har en undersøkelse blant selskapets ansatte vist at kun 27 prosent vil anbefale andre å jobbe der. 67 prosent svarte at de er stolte over å jobbe i selskapet, ned fra 91 prosent i 2013.

Boeing har de siste årene hatt en rekke kontroversielle hendelser, blant annet en hendelse i januar i fjor da en dør falt av et 737 MAX-fly i luften etter at fabrikken hadde glemt å installere viktige bolter.

Etter ulykken i januar 2024 må Boeing få godkjenning fra FAA for å øke produksjonen av 737 Max til over 38 fly per måned. Selskapet har produsert godt under dette nivået på grunn av dørulykken og en nesten to måneder lang streik i fjor som lammet store deler av produksjonen.

Forhastet produksjon

Andre hendelser går ut på at fabrikkansatte har etterlatt verktøy inne i flyenes skrog, og eksperter har rettet kritikk mot måten Boeing har blitt styrt på, der selskapets lønnsomhet virker til å ha blitt prioritert over kvaliteten på flyene.

I 2018 styrtet et MAX-fly i Indonesia, og året etter et nytt MAX-fly i Etiopia, som til sammen krevde 346 menneskeliv. Styrtene skyldes en feil i en sensor knyttet til MCAS-systemet, som automatisk sendte nesen rett ned i begge tilfellene. Boeing fikk stor kritikk for sertifiseringsprosessen og manglende informasjon til piloter om det nye MCAS-systemet.

Fikk stor kontrakt

Tirsdag kunngjorde selskapet at det selger deler av sine digitale luftfartsvirksomheter, inkludert navigasjonsenheten Jeppesen, til Thoma Bravo for 10,55 milliarder dollar i en kontantavtale.

Omsetningen i forsvarsdivisjonen, som har slitt med kostnadsoverskridelser og kvalitetsproblemer, falt 9 prosent i første kvartal til 6,3 milliarder dollar. Nylig fikk selskapet likevel en stor kontrakt da Trump tildelte Boeing oppdraget med å bygge det amerikanske luftforsvarets nye jagerfly, F-47.