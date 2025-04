SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

Elektronikkprodusenten Kitron leverer et sterkt første kvartal i 2025, drevet av vekst innen Forsvar og Luftfart samt en solid økning i ordrereserven. Driftsinntektene i kvartalet endte på 164,6 millioner euro, noe som er opp fra fjerde kvartal i fjor, men lavere enn samme kvartal året før.

– Vi har levert en sterk start på 2025, sier konsernsjef Peter Nilsson.

– Dette er drevet av betydelig vekst i Forsvar/Luftfart, noe som bidro til en 11 prosent sekvensiell økning i ordrereserven vår.

Forsvarsvekst gir løft

Innen Forsvar/Luftfart-sektoren har selskapet en sterk utvikling. Kitron inngikk i løpet av kvartalet strategisk viktige avtaler verdt 76 millioner euro med blant annet Kongsberg Defence & Aerospace og Thales. Avtalene inkluderer leveranser til blant annet Joint Strike Missile (JSM), Naval Strike Missile (NSM), luftvernsystemer og avansert optikk for UAV-markedet.

Produksjonen knyttet til disse avtalene vil finne sted ved Kitrons anlegg i Norden og Sentral- og Øst-Europa. I tillegg pågår akkreditering av et nytt EU-anlegg for forsvarsproduksjon.

Les også Har tjent 100 millioner mens børsene har falt Mens børsuroen har herjet har de fleste investorer gått på en smell – men ikke Egil Dahl. Hans aksjeportefølje har blitt 100 millioner kroner mer verdt seneste måned.

Økende lønnsomhet

Dette bidro til at driftsresultatet økte til 12,5 millioner euro, opp fra 10,6 millioner euro i første kvartal 2024. EBIT-marginen økte til 7,6 prosent, opp fra 6,1 prosent året før.

Resultat etter skatt kom på 7,6 millioner euro, tilsvarende et resultat pr. aksje på 0,04 euro – opp fra 0,03 euro året før.

Ordrereserven vokste til 524,6 millioner euro, opp fra 445 millioner euro i samme periode i fjor. "Dette markerer fjerde kvartal på rad med økende ordrereserve, og viser robust etterspørsel – særlig i de strategiske segmentene.

Kitron (Mill. EUR) 1. kv./25 1. kv./24 Inntekter 164,6 173,9 Driftsresultat 12,5 10,6 Resultat før skatt 10,0 8,6 Resultat etter skatt 7,6 6,5

Les også Venter kraftig hopp i forsvarskontrakter Norbits forsvarsordre vil skyte i været de kommende årene, ifølge Pareto-analytiker Marcus Gavelli. Det mener han fortjener et høyere kursmål og kjøpsanbefaling.

Utsikter og strategisk fokus

Kitron opprettholder sine tidligere oppjusterte forventninger for 2025, med estimerte driftsinntekter på mellom 640 og 710 millioner euro, og et driftsresultat (EBIT) på mellom 47 og 65 millioner euro.

– Vi er godt posisjonert til å dra nytte av den raske utviklingen innen forsvarsteknologi. I tillegg er vi i ferd med å akkreditere et nytt anlegg i EU for forsvarsproduksjon, sier Nilsson, og legger til at oppskaleringen i Norge går som planlagt, med mål om en 50 prosent økning i forsvarsvolumer sammenlignet med i fjor.

Nilsson peker også på fremgang i Malaysia, strategiske oppkjøp og bedring i markedsdynamikken etter fjorårets lagerjusteringer innen industri og helseteknologi.