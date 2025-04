ABG Sundal Collier-analytiker Ali Shemmari kutter kursmålet i Kongsberg Automotive (KOA) fra 2,00 til 1,60 kroner i forkant av kvartalsrapporten, som publiseres 7. mai.

«Volumgjeninnhentingen forblir treg, og tollsatser bidrar til et uklart fremtidsbilde,» skriver Shemmari.

Meglerhuset estimerer en EBIT på 0,9 millioner euro i første kvartal, langt under konsensus på 5,4 millioner euro. Salgsinntektene er ventet å lande på 180 millioner euro, mot konsensus på 193 millioner.

«Den nye ledelsen vil trolig fokusere på kostnadskutt, noe vi mener er nødvendig, og dette kan gi rom for høyere EBIT-margin,» skriver ABG Sundal Collier.

Analysefakta Aksje: Kongsberg Automotive

Meglerhus: ABG Sundal Collier

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 1,60 (2,00)

Toll presser utsiktene

Utviklingen i tollsatsene preger utsiktene for KOA, og ABG venter lavere produksjonsvolumer hos flere av selskapets nøkkelkunder.

«Vi forventer at volumgjeninnhentingen blir ytterligere forsinket, og at nedjusteringer hos KOAs viktigste kunder vil gjøre 2025 utfordrende,» skriver Shemmari.

Selv om KOA tidligere uttalte at effekten av tollene var begrenset, mener ABG det er sannsynlig at selskapet må justere utsiktene sine.

Trenger marginforbedring

Til tross for utfordringene, ser ABG verdi i aksjen og opprettholder kjøpsanbefalingen. Verdsettelsen ved bruk av DCF-modell gir en verdi på rundt 2,11 kroner pr. aksje, mens sammenlignbare selskaper tilsier 1,23 kroner. Kursmålet senkes likevel fra 2,00 til 1,60 kroner.

Aksjen handles per i dag til rundt 4,9 ganger forventet driftsresultat før ned- og avskrivninger (EBITDA) for 2025, mot et snitt på 5,7 ganger. Analytikerne fremhever at marginutviklingen fremover vil være avgjørende for aksjens oppsidepotensial.

«Vår vurdering viser at KOA kun trenger en moderat marginforbedring for å forsvare en høyere aksjekurs,» skriver analytikeren.