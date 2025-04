Boeing vurderer å stanse produksjonen av passasjerfly til Kina etter at kinesiske flyselskaper har returnert ferdigstilte fly som følge av økte tollsatser, melder Wall Street Journal.

– Vi kommer ikke til å bygge fly for kunder som ikke vil ta dem imot, sier konsernsjef Robert Kelly Ortberg, og legger til at Boeing heller vil selge flyene til andre interessenter.

Spenningene mellom USA og Kina, og den pågående handelskrigen, skygger over det som ellers var et positivt kvartal for Boeing. Selskapet rapporterte bedre enn ventede resultater. Blant annet endte resultatet pr. aksje på minus 0,49 dollar, mot ventet minus 1,30 dollar pr. aksje.

Aksjen steg over 5 prosent på nyheten, og er nå ned «bare» drøyt 2 prosent hittil i år.

Sendt tilbake

To Boeing-fly, som stod klare for levering i Zhoushan, Kina, ble nylig sendt tilbake til selskapets base utenfor Seattle, og et tredje er på vei. Kinesiske myndigheter har instruert nasjonale flyselskaper om ikke å legge inn nye bestillinger på Boeing-fly, og at alle leveranser må forhåndsgodkjennes, skriver WSJ.

Ortberg understreket at selskapet har forbedret sikkerhet og kvalitet, og at produksjonen er i ferd med å stabilisere seg etter flere alvorlige tilbakeslag – inkludert en alvorlig hendelse på et Alaska Airlines-fly, der en del av flykroppen falt av mens flyet var i luften.

– Vi kommer til å stå på for å sikre at Kina-problemet ikke truer vår fremgang, sier Ortberg.

Finansdirektør Brian West anslår at tollpåslaget gjennom leverandørkjeden i 2025 vil koste selskapet under 500 millioner dollar. Boeing forventer å få refundert en betydelig del av dette gjennom et tollrefusjonssystem, og sier de vil støtte mindre leverandører som har utfordringer med å håndtere de økte kostnadene, skriver WSJ.

Den globale etterspørselen etter nye fly er høy, og både Boeing og Airbus har ventelister på leveranser.

Oppdaterte kursmål

Etter onsdagens kvartalspresentasjonen, hvor flyprodusenten altså overgikk forventningene, og tirsdagens nyhet om at selskapet selger deler av sine digitale luftfartsvirksomheter, inkludert navigasjonsenheten Jeppesen, til Thoma Bravo for 10,55 milliarder dollar, har flere analytikere oppdatert analysene sine.

Morgan Stanley har en nøytral-anbefaling, men har satt kursmålet på 185 dollar pr. aksje, som tilsvarer en oppside på 7,5 prosent fra sluttkursen onsdag.

Ellers har både JP Morgan, Goldman Sachs, Jefferies og Citi alle kjøpsanbefalinger på den amerikanske flyprodusenten med kursmål på henholdsvis 200, 212, 220 og 220 dollar pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på mellom 16 og 27,5 prosent.

Ifølge Bloomberg er det bare et meglerhus som har oppdatert analysene sine med en salgsanbefaling etter kvartalsrapportfremleggelsen. Wells Fargos Matthews Akers har satt kursmålet til 111 dollar, som tilsvarer en nedside på 35 prosent fra sluttkursen onsdag.