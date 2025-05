Short-favoritt knuste forventningene

– Selv om vår europeiske virksomhet leverer bra denne gangen, er min bekymring at vi hadde leverte langt bedre hvis vi hadde hatt noe som ligner på like energipriser med våre konkurrenter utenfor Europa. Det er derfor viktig at Europa tar inn over seg det som kom frem i Draghi-rapporten, sier Holsether.

Les også – Det er et stort gjennombrudd Yara-sjef Svein Tore Holsether er fornøyd med at EU endelig vil innføre toll på russisk gjødsel. Men både tempoet og ambisjonsnivået bør økes, mener han.

I fjor høst la den tidligere europeiske sentralbanksjefen Mario Draghi frem en rapport om europeisk konkurransekraft, med et særlig fokus på hvordan Europa kan styrke sin globale posisjon i møte med økende konkurranse og geopolitiske utfordringer.

I rapporten kom det frem at strømprisene er to–tre ganger høyere for bedrifter i EU enn i USA. Draghi oppfordrer dermed EU-landene til å lage en felles plan for dekarbonisering og konkurranseevne, bygge ut infrastruktur, forenkle reguleringer og øke støtten til fornybar energi.

– President Donald Trump sier «drill baby, drill». Må Europa gjøre det samme?

– Ja. Selv om vi fortsatt skal ha høyt fokus på det grønne skiftet, må vi ha alle typer energi for å ha en konkurransedyktig industri med leveranser av produkter som samfunnet er helt avhengig av. Når utbygging av fornybar energi tar for lang tid, er bruk av gass med karbonfangst og -lagring viktig for å redusere utslipp.

Godt rigget

– Det er fortsatt slik at de store energiinvesteringene skjer andre steder enn i Europa. Det er både ekstra ille og skuffende i og med at Europa er den regionen som sliter tydeligst med de høye energiprisene. Dette vil skape nye avhengigheter, som da vi tidligere importerte store mengder russisk gass, fortsetter han.

Ifølge Yara-sjefen har selskapet nå i fem år vært preget av forstyrrelser i verdikjedene. Det startet med pandemien i 2020 og fortsatte med Ukraina-krigen og skyhøye energipriser, spesielt i Europa.

Det førte til at store deler av europeiske gjødselproduksjon ble ulønnsom og derfor stengt ned.

– Nå treffes hele verden av geopolitisk usikkerhet og mulige handelsbarrierer. Men vår globale tilstedeværelse, og den fleksibiliteten vi har i vårt system, gjør oss godt rigget til å håndtere denne krevende situasjonen, sier Holsether.

Han mener Europa ikke kan tillate seg å havne i en posisjon der viktig industri blir lagt ned på grunn av energimangel. Norge spiller derfor en viktig rolle i å løse dette problemet.

– De høye energiprisene er isolert sett et større problem for Europa enn for Yara. Men når konsekvensen er at vi har energikostnader som hverken husholdninger eller industrien kan leve med, så har vi et stort problem. Derfor må vi utvikle olje- og gassindustrien på en så skånsom måte som mulig, sier Holsether.