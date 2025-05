Analysehus: Russisk satellitt ute av kontroll

Russlands Cosmos 2553-satellitt, som amerikanske myndigheter mener er koblet til et russisk atomvåpenprogram i verdensrommet, ser ut til å spinne ukontrollert, melder Reuters. Satellitten, som ble skutt opp kort tid før Russlands invasjon av Ukraina i 2022, skal ifølge analyser fra LeoLabs og Slingshot Aerospace vise tegn til å ha mistet stabiliteten.

Cosmos 2553 befinner seg i en isolert bane rundt 2.000 km over Jorden, et område med høy kosmisk stråling som vanligvis unngås av kommunikasjonssatellitter. LeoLabs oppdaget i november 2024 uregelmessige bevegelser i satellittens bane, og oppgraderte i desember sin vurdering til «høy tillit» for at satellitten tumler ukontrollert, ifølge Darren McKnight, senior teknisk rådgiver hos LeoLabs.

Ifølge amerikanske myndigheter er Cosmos 2553 ikke et våpen i seg selv, men skal bidra til utviklingen av en atomdrevet antisatellittvåpen. Russland på sin side hevder at satellitten kun brukes til forskningsformål.

Slingshot Aerospace observerte også at satellittens lysstyrke ble variabel i mai 2024, noe som tydet på at den kunne være i tumble. Deres siste observasjoner antyder imidlertid at satellitten kan ha stabilisert seg, uttalte Belinda Marchand, vitenskapssjef i Slingshot Aerospace.

Økende spenning i verdensrommet

Kommersielle selskaper som LeoLabs og Slingshot Aerospace spiller en stadig viktigere rolle i overvåkingen av rommet, etter hvert som antallet sivile og militære satellitter øker dramatisk. Ifølge en talsperson for U.S. Space Command stemmer ikke Cosmos 2553s erklærte formål med dets faktiske karakteristikker.

Russland ser blant annet på SpaceXs Starlink-system, som benyttes av ukrainske styrker, som et legitimt militært mål. Ifølge Reuters har både Russland, Kina og USA de siste årene brukt store summer på å utvikle militære kapasiteter i verdensrommet.