Svensk avis: Oslo Børs-aksje har falt for mye

Panteselskapet Tomra er utpekt som «Ukens aksje» hos den svenske avisen Dagens industri (Di).

Aksjen har halvert seg siden toppen i 2021, og Di anslår at aksjen handles billig til 16 ganger neste års driftsresultat, justert for gjeld.

«Vi mener at 19 ganger ville vært rimelig, noe som gir en oppside på 18 prosent og en kjøpsanbefaling», skriver avisen, gjengitt av TDN Direkt.

«Til tross for kursfallet er ikke aksjen åpenbart billig, men den kommer sannsynligvis heller ikke til å bli det. Som et bransjeledende, bærekraftig selskap kan man argumentere for at Tomra bør handles med en viss premie», heter det fra Di.

Til sine svenske lesere legges det til at den norske kronen er på sitt svakeste mot den svenske så langt på 2000-tallet, noe som kan gi ekstra oppside dersom den norske kronen skulle styrke seg igjen.

Det svenske investeringsselskapet Latour er største eier i Tomra med 21,1 prosent av aksjene, skriver TDN.

– For dyr

På Bloomberg er det seks kjøpsanbefalinger, sju holdanbefalinger og to salgsanbefalinger blant meglerhusene. Gjennomsnittskursmålet ligger på 171,92 kroner, som gir en oppside på 11,1 prosent fra sluttkurs 154,70 kroner.

Jyske Bank har det høyeste kursmålet på 210 kroner, mens DNB Markets har det laveste på 120 kroner.

– Vi mener dessuten at Tomra er for dyr på P/E 30 ganger, gitt selskapets vekstutsikter. Vi forventer en høy markedsvekst, men forventer også økt konkurranse, uttalte DNB-analytiker Niclas Gehin til Finansavisen.

Selskapet legger frem førstekvartalsrapport 7. mai.