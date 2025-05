Fredag i forrige uke presenterte Yara sine kvartalstall, noe som endte med en kursoppgang på nesten fire prosent.

«Vi er godt fornøyde med å levere et forbedret resultat for første kvartal, hvor både god kommersiell drift og produksjon har ført til økte leveranser og marginer. Med økt inntjening, reduserte kostnader og kontinuerlig optimalisering av porteføljen, leverer vi på vårt mål om å øke avkastning i vår kjernevirksomhet», uttalte Yaras konsernsjef, Svein Tore Holsether, i forbindelse med kvartalspresentasjonen.

I en analyse fra Danske Bank skriver analytiker Elliot Jones at Yara leverte imponerende resultater for første kvartal, med en sterk utvikling i EBITDA, resultat pr. aksje og fri kontantstrøm, sammenlignet med forventningene.

Analysefakta Aksje: Yara

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 400 (400)

Analytikeren fremhever at Yara har økt markedsandeler, spesielt i Europa, uten å gå på kompromiss med marginene, og at porteføljeoptimalisering har bidratt til lavere vedlikeholdsinvesteringer. Elliot Jones oppjusterer sine EBITDA-estimater for 2025 med to prosent mens han øker forventet resultat pr. aksje med seks prosent. I analysen beskrives Yara som Danske Banks favoritt innen materialsektoren.

Jones påpeker videre at sterke fundamentale forhold, en solid balanse og mulig lavere kapitalutgifter for 2025 kan føre til økte aksjonærutdelinger.

Danske Bank opererer med et kursmål på 400 kroner. Mandag omsettes Yara-aksjen for 344,20 kroner, opp 1,7 prosent.