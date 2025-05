Svakere enn ventet fra Hydro

Hydro hadde i første kvartal inntekter på 57,1 milliarder kroner, som igjen ga et justert driftsresultat før av og nedskrivninger (ebitda) på 9,5 milliarder kroner. Ifølge estimater Hydro selv har hentet inn var det ventet en justert ebitda på 9,9 milliarder kroner i kvartalet.

I samme kvartal i fjor leverte Hydro en justert ebitda på 5,4 milliarder kroner.

– Hydro leverer et godt resultat i første kvartal, hovedsakelig drevet av høyere alumina- og all-in aluminiumpriser, i tillegg til positive valutaeffekter. I en mer uforutsigbar verden gjør Hydros integrerte forretningsmodell og solide kostnadsposisjon at vi står sterkere og er bedre posisjonert for å skape langsiktig verdi, sier Hydros konsernsjef Eivind Kallevik.

Hydro (Mill. kr) 1. kv./25 1. kv./24 Driftsinntekter 57 094 47 545 Driftsresultat 8 016 3 066 Resultat før skatt 9 210 1 148 Resultat etter skatt 5 861 428

Begrenset innvirkning

I kvartalsrapporten skriver Hydro at USAs handelspolitikk har vært dynamisk de siste månedene, med en betydelig økning av tollsatser basert på paragraf 232 i USAs Trade Expansion Act. En tollsats på 25 prosent gjelder nå for en lang rekke importvarer, inkludert stål, aluminium og komponenter til bilindustrien.

«Hydros eksponering for toll på aluminium er begrenset, som følge av omfattende innenlandske anskaffelser og videreføring av kostnader ("pass-through pricing"), med liten risiko knyttet til varestrømmer over grensene.»

Når det gjelder bilindustrien, ble 6 prosent av europeisk bilproduksjon eksportert til USA i 2024. Hydro Extrusions og Aluminium Metal har begge en gjennomsnittlig markedsandel på 15–20 prosent i sine viktigste segmenter i den europeiske bilindustrien, noe som gir begrenset direkte eksponering for potensiell toll fra USA på bilindustrien.