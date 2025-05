General Motors straffes etter elendige nyheter

General Motors leverte bedre resultater enn ventet i første kvartal. Samtidig melder ledelsen at selskapet vil kutte tilbakekjøp av aksjer samtidig som de økonomiske prognosene for 2025 skal revideres. Ifølge CNBC skyldes det økte kostnader og økt usikkerhet rundt Donald Trumps toll-politikk.

Aksjen faller over tre prosent i førhandelen.

I første kvartal fikk bilprodusenten et justert resultat pr. aksje på 2,78 dollar, litt over forventningene på 2,74 dollar pr. aksje. Omsetningen endte på 44,02 milliarder dollar, mens forventningene var 43,05 milliarder dollar. Nå varsler ledelsen tøffere tider.

– Konsekvensene kan bli betydelige

– Vi tror at de fremtidige konsekvensene av tollene kan bli betydelige, så vi revurderer våre prognoser og vil dele mer når vi har bedre oversikt. Den tidligere guidingen kan man ikke forholde seg til, og vi vil komme tilbake til markedet med mer informasjon så snart vi har det, sier finansdirektør Paul Jacobson i General Motors, ifølge CNBC.

Den tidligere guidingen fra januar tok ikke høyde for eventuelle toller. General Motors understreker at selskapet ikke formelt sett trekker tilbake guidingen, men betegner den som upålitelig inntil videre.

Dårlig oversikt

Ifølge CNBC ønsker bilprodusenten nå å få bedre oversikt over det økonomiske og regulatoriske landskapet før de gir markedet oppdaterte forventninger. Jacobson ville ikke si hvor mye selskapet har tapt så langt som følge av de nye tollene, som blant annet inkluderer 25 prosent på importerte kjøretøy.

– Videre beslutninger rundt kapitalbruk eller større endringer vil vi utsette til vi har litt mer klarhet i situasjonen, sier Jacobson, ifølge CNBC.

General Motors meldte også at det pågående aksjetilbakekjøpsprogrammet på to milliarder dollar sannsynligvis vil fullføres i løpet av andre kvartal, men at alle fremtidige tilbakekjøp er satt på pause.