Elkem hadde inntekter på 8.016 millioner kroner i første kvartal 2025, opp fra 7.961 millioner kroner i samme periode i fjor og over Infront-konsensus på 7.628 millioner kroner.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på 898 millioner kroner, mot 721 millioner kroner i første kvartal 2024 og ventede 876 millioner kroner.

Ifølge rapporten var første kvartal preget av svak etterspørsel og turbulente markeder.

– Beskjeden tolleffekt

Konsernsjef Helge Aasen erkjenner at geo- og handelspolitisk uro øker usikkerheten og risikoen for lavere vekst for verdensøkonomien.

– Våre geografisk diversifiserte produksjonsanlegg kan imidlertid gi strategiske muligheter til å dempe de negative handelseffektene. Både EU og USA er nettoimportører av Elkems produkter, inkludert silisium, ferrosilisium, støpelegeringer og silikoner, sier han i en kommentar.

– Derfor kan den direkte effekten av tollsatser innført på begge sider av Atlanteren være beskjeden for Elkem. Indirekte effekter i form av redusert samlet etterspørsel kan bli mer betydelige, men forretningsmodellen vår gir fleksibilitet til å håndtere og motvirke dette, legger han til.

Budskapet ser ikke ut til å overbevise markedet, ettersom investorene sender aksjen ned over 4 prosent på Oslo Børs i 11-tiden onsdag formiddag.

Silikon-fremgang

Elkem iverksatte i januar en strategisk gjennomgang av silikon-divisjonen, som nå er klassifisert som ikke-videreført virksomhet i regnskapet. Selskapet skriver nå at målet er å konkludere innen utgangen av 2025.

Silikon-divisjonen viste klar fremgang i første kvartal, med inntekter som steg (16 prosent på årsbasis) fra 3.349 til 3.873 millioner kroner. Salgsvolumene steg 34 prosent, takket være Asia- og Stillehavsregionen, men effekten ble motvirket av lavere priser.

EBITDA ble snudd fra minus 103 til pluss 201 millioner kroner, drevet av blant annet lavere råvarekostnader. Resultatet kunne ha vært enda bedre om det ikke hadde vært for vedlikeholdsstans i Frankrike og Kina.

Elkem venter at silikonmarkedene rammes av den økte spenningen i verdenshandelen, men samtidig også at forstyrrelsene i Kina kan bli kompensert av nye muligheter for selskapets franske produksjonsanlegg.