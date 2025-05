Analytikerfavoritt skuffet igjen

Alle de seks norske analytikerne som følger Elkem har en kjøpsanbefaling. Det er imidlertid ingen sikkerhetsgaranti for at selskapet gjør det bra på rapporteringsdatoen.

Selv om silisium- og silikonprodusenten leverte et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 898 millioner kroner, som var 22 millioner kroner bedre enn ventet, dundret aksjen nedover på Oslo Børs. På det laveste ble aksjen handlet til 18,62 kroner, tilsvarende et kursfall på 5,4 prosent.

– Elkem har ofte store utslag på rapporteringsdager, så en nedtur på bare 4-5 prosent når mesteparten nok kan forklares med en svak kinesisk PMI, er ikke verst for den aksjen (se tabell), sier DNB-analytiker Niclas Gehin.

Elkems åtte seneste kvartalsrapporter: Rapport Dato Kursutslag 2.kv. 2023 14. jul. 2023 −9,3% 3.kv. 2023 25. okt. 2023 −7,0% 4.kv. 2023 8. feb. 2024 −5,6% 1.kv.2024 18. apr. 2024 −5,8% 2.kv. 2024 12. jul. 2024 12,2% 3.kv. 2024 24. okt. 2024 0,7% 4.kv. 2024 12 feb. 2025 −5,8% 1.kv. 2025* 30. apr. 2025 −4,9%* * Kurs kl. 13 onsdag.

For å forklare nedturen trekker Gehin frem en litt skuffende guiding, og at det ikke «var så veldig mye positivt i rapporten».

IKKE VERST: DNB-analytiker Niclas Gehin. Foto: Iván Kverme

– Det var litt negative momenter her og der, sier han.

Kina-tall skuffer

Lenge før Oslo Børs åpnet onsdag slapp kinesiske statistikkmyndigheter innkjøpssjefindeksen PMI for industrien i april. Indeksen endte på 49 poeng, ned fra 50,5 måneden i mars.

Indeksen er dermed på sitt svakeste nivå siden desember 2023. Det kan tyde på at handelskrigen USAs president Donald Trump startet tidlig i april allerede begynner å få effekt.

Den eskalerende konflikten med Kina denne måneden endte til slutt med at Trump innførte en Kina-toll på 145 prosent. At PMI-indeksen faller under 50 poeng i april, betyr at industrisektoren i Kina går fra vekst til avtagende aktivitet.

– PMI var definitivt svakere enn ventet. Det viser at tollsatser begynte å bite, sier sjeføkonom Robin Xing i Morgan Stanley til Bloomberg Television.