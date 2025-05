Det er kommet en rekke analyser fra meglerhusene etter førstekvartalsrapporten til Norsk Hydro onsdag.

Aksjekursen endte ned 2,0 prosent, og nye 2 prosent torsdag, med Hovedindeksen opp nesten én prosent i dag.

Det er i skrivende stund 14 kjøp, 7 hold og 2 selg på aksjen. Gjennomsnittlig kursmål ligger på 69,78 kroner, noe som gir nesten 29 prosent oppside fra nåværende kurs på 54,14 kroner.

Pareto: 90 til 70 kroner

Pareto-analytiker Marcus Gavelli nedjusterer kursmålet sitt på Hydro fra 90 til 70 kroner på grunn av svakere markedsutsikter og lavere forventninger til aluminiums- og aluminapriser, samt en reduksjon i estimert driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) for 2025 og 2026 med henholdsvis 20 og 13 prosent.

Første kvartal var svakt, men ikke dramatisk, med et driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) som var 4 prosent under konsensus. Høyere metallkostnader og svake marginer i resirkuleringsvirksomheten bidro negativt, men ble delvis kompensert av bedre enn ventede premier og lavere faste kostnader innen Extrusions.

SP1M: 75 til 65 kroner

SpareBank 1 Markets og analytiker Ole-Petter Sjøvold merker seg at første kvartal i stor grad er irrelevant, men at svakheten i rapporten hovedsakelig var knyttet til lavere realiserte priser innenfor Bauxite & Alumina (B&A), forsinkede leveranser og et svakt bidrag fra Commercial-delen av Metal Markets, som vurderes som engangseffekter.

På bakgrunn av nye råvareprisestimater og revidert guiding nedjusteres forventet driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) og EPS for 2025–2027 med henholdsvis 15–24 prosent og 15–36 prosent.

Danske Bank: Største pessimist

Danske Bank-analytiker Elliott Jones, som ifølge Bloomberg har det laveste kursmålet på aksjen, merker seg at Hydro leverte svake resultater, men at enkelte engangseffekter kan reverseres i andre kvartal. Likevel nedjusterer han estimatene for resultat pr. aksje i 2025 med 6 prosent, som følge av svakere resultater, valutaeffekter og skatt.