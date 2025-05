Flytter produksjon til USA

Mercedes-Benz Group planlegger å flytte produksjonen av en bilmodell til USA som svar på Donald Trumps tollsatser.

Det melder Bloomberg torsdag, med henvisninger til en uttalelse fra selskapet. Ifølge uttalelsen skal Mercedes flytte monteringen av et «kjøretøy i et kjernesegment» til selskapets fabrikk i Alabama, USA innen 2027. Selskapet spesifiserte ikke hvilken modell det gjelder.

Fabrikken i Alabama produserte rundt 260.000 kjøretøy i 2024, ifølge Mercedes, inkludert GLE, GLS, GLE Coupé og Mercedes-Maybach GLS. Anlegget produserer også enkelte kjøretøy for eksport fra USA, inkludert EQE SUV, EQS SUV og Mercedes-Maybach EQS SUV.

Mercedes' mest populære bil i USA er ifølge avisen GLC SUV-en, som det ble solgt 64.163 av i fjor. Det var en økning på 58 prosent fra året før.

Selskapet meldte tidligere i april at det vurderte å flytte noe av produksjonen til USA på grunn av tollsatsene.

Toll på bilindustrien

Trump signerte tidligere denne uken et par direktiver som skal lette effekten av tollene på bilindustrien. En grunnleggende tollsats på 25 prosent består imidlertid fortsatt, og belastningen på bransjen vokser. General Motors Co. oppga ifølge Bloomberg torsdag at de kan stå overfor en toll-kostnad på opptil 5 milliarder dollar.