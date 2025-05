Nel leverte tall for første kvartal onsdag 30. april. Senere på onsdagen ble det også kjent at Statkraft har kansellert en bestilling av elektrolysører fra selskapet, noe som kutter ordrereserven med 120 millioner kroner.

I kjølvannet kutter mange meglerhus kursmålene på hydrogenaksjen.

Danske Bank kutter kursmålet sitt fra 1,80 til 1,50 kroner og gjentar salgsanbefalingen. Analytiker Elliott Jones peker på at både omsetning og driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) var henholdsvis 29 og 42 prosent under konsensusestimatene. Selv om ordreinngangen var tilfredsstillende, fremheves det som negativt at ordreboken fra fjerde kvartal er redusert med 15 prosent, noe som ifølge analytikeren illustrerer manglende robusthet i prosjektene fremover. Forholdet mellom risiko og avkastning vurderes fortsatt som lite attraktivt, til tross for kursfallet det siste året.

Goldman Sachs-analytiker Michele Della Vigna kutter kursmålet fra 2,40 til 2,20 kroner og gjentar holdanbefalingen. Nel har igangsatt omfattende kostnadskutt, inkludert midlertidig stans av produksjonen på Herøya og 50 prosent reduksjon i investeringene for 2025. Til tross for en sterk kontantbeholdning på 2.059 millioner kroner etter emisjonen til Samsung E&A, advarer Goldman om at Nel kan havne i netto gjeldsposisjon innen to år og kan trenge ytterligere finansiering for å sikre fortsatt vekst og stabil drift.

SEB og analytiker Anders Rosenlund gjentar salgsanbefalingen og kursmålet på 1,60 kroner. SEB peker på svært svake resultater og en sterk likviditetssituasjon. Det uttrykkes bekymring for lav ordreinngang i et tørt marked, høy lagerbeholdning på 890 millioner kroner og at behovet for å gjenoppta produksjonen ved Herøya-fabrikken fremstår som lite sannsynlig gitt dagens etterspørsel. Analytikeren mener at selv ledelsen nå virker mer avventende enn tidligere i sin kommunikasjon om potensielle kontrakter, og understreker dermed en fortsatt negativ vurdering av aksjens potensial.

ABG-analytiker Daniel Vårdal Haugland kutter kursmålet fra 2,30 til 2,10 kroner og gjentar hold-anbefalingen. Første kvartal viste svak utvikling innen den viktige Alkaline-divisjonen, hvor inntektene falt med 69 prosent på årsbasis, mens PEM-divisjonen hadde bedre utvikling. Analytikeren peker på at ordreboken fortsatt er under press, med en nedgang på 10 prosent i første kvartal og ytterligere reduksjon etter kvartalsslutt, da Statkraft kansellerte en 40 MW-bestilling. Etter oppdateringer i ordreboken kuttes inntektsestimatene for 2025–2027 med 5 til 14 prosent.

Nordea gjentar hold-anbefalingen, men nedjusterer kursmålet til 2,20 kroner fra 2,40 kroner. Pareto kutter fra 2,00 til 1,70 kroner og gjentar salgsanbefalingen, mens Fearnley kutter fra 1,40 til 1,30 kroner og gjentar salgsanbefalingen. Kepler gjentar selg, kutter fra 2,0 til 1,60 kroner