Ny Vard-kontrakt

Fartøyet som skal leveres fra Vards verft i Vietnam , Vard Vung Tau, blir av typen Commissioning Service Operation Vessel (CSOV) og vil være det tredje i rekken som verftsgruppen bygger for Dong Fang. De to første skipene i serien ble bestilt i mai 2024.

Ved levering i første kvartal 2028 går CSOV-en rett inn på en servicekontrakt på minimum 15 år med en taiwansk vindpark-kunde.

Fartøyet får plass til 120 personer ombord, med 90 store enmannslugarer.

For en måned siden bestilte det samme rederiet et subsea konstruksjonsskip på Vard Søviknes i Møre og Romsdal. Verdien av denne kontrakten ble oppgitt til 113,5 millioner euro, tilsvarende vel 1,3 milliarder kroner. Her er levering avtalt tidlig i andre kvartal 2027.

Dong Fang har spesialisert seg på konstruksjonsarbeider til havs, løsninger for å drive og vedlikeholde installasjoner for offshore vind-, energi- og telekomindustrien og leveranser av nøkkelferdige marine konstruksjonsløsninger. Satsingsområdene er Asia og Stillehavet.

Vard-verftene i Norge, Romania, Vietnam og Brasil eies av den italienske verftsgruppen Fincantieri.