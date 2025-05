Ford viser til tollsatsene som president Donald Trump har innført på importerte kjøretøy og bildeler.

Tollsatsen på 25 prosent gjelder bredt, men med unntak for USAs handelsavtaler med Mexico og Canada. Det er også innført overgangsperioder for selskaper med innenlandsk produksjon.

Ford mener at dette har skapt usikkerhet, og har derfor trukket sin eksisterende resultatprognose for 2025 og varsler i stedet et tap på i overkant av 15 milliarder kroner.

Mandag la Ford fram resultat for første kvartal. Det viser et inntektsfall på 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, til 40,7 milliarder dollar.