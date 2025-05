Europeiske investorer satser stort på forsvarsteknologi. De har investert hundrevis av millioner euro i droneprodusentene Quantum Systems fra Tyskland og portugisiske Tekever, som nå begge er verdsatt til over 1 milliard euro, melder Financial Times.

Markedet for «dobbeltbruk»-teknologi, som benyttes både sivilt og militært, tiltrekker seg stadig flere investorer. Økningen i investeringer skjer i lys av krigen i Ukraina og europeiske lands økte behov for selvstendig forsvarskapasitet.

Thiel på eiersiden

Quantum Systems, som har base i München, har hentet inn 160 millioner euro i en runde ledet av Balderton Capital, sammen med strategiske partnere som Hensoldt og Airbus. Investeringen inkluderer også Peter Thiel, som har tette bånd til flere i Donald Trumps omgangskrets.

VIL HA OVERSIKT: Adm. direktør Florian Seibel hos Quantum Systems. Foto: Bloomberg

Avtalen verdsetter Quantum til over 1 milliard euro, ifølge FT.

Selskapet utvikler autonome dronesystemer som gir luftetterretning i sanntid som brukes blant annet av Tyskland, Ukraina og USA.

— Målet er å gjøre slagmarken transparent og ha sanntids luftetterretning fra hele frontlinjen, sier Florian Seibel, medgründer og CEO.

Quantum har mer enn doblet omsetningen årlig og forventer over 200 millioner euro i inntekter i 2025.

Fikk Nato-støtte

Tekever, som ble grunnlagt i 2001, har hentet inn titalls millioner euro fra eksisterende investorer, gjennom en avtale som verdsatte selskapet til «over 1 milliard pund», ifølge adm. direktør Ricardo Mendes.

Selskapet hentet i fjor 70 millioner euro og fikk støtte fra blant annet Natos innovasjonsfond, skriver FT.

To av dronene deres, AR3 og AR5, er blitt brukt i Ukraina, og teknologiskiftet som følge av krigen har ført til at Tekever har mer enn dobler produksjonskapasiteten årlig og forventer over 200 produserte systemer i år. Selskapet er allerede lønnsomt og planlegger å investere 400 millioner pund i Storbritannia over fem år.

Investeringer i europeiske forsvarsstartups økte til 5,2 milliarder dollar i 2024, ifølge Nato Innovation Fund og Dealroom.