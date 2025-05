Langt svakere enn ventet fra Tomra

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Pante- og resirkuleringsselskapet Tomra hadde i første kvartal inntekter på 306 millioner kroner, noe som tilsvarer en vekst på 5 prosent fra 291 millioner euro i samme kvartal i fjor. Analytikerne som følger selskapet hadde ventet inntekter på 311 millioner euro.

Driftsresultatet (ebita) endte opp 69 prosent i kvartalet til 26 millioner euro, som var langt under analytikernes forventninger på 33 millioner euro.

– Tomra leverer et godt første kvartal. Jeg er stolt over snuoperasjonen forretningsområdet Food har gjennom ført gjennom å oppnå et rekordsterk ebita i første kvartal og tosifret vekst i både inntekter og nye ordrer, kommenterer konsernsjef Tove Andersen.

Nedgang i Collection

Food var også Tomras eneste forretningsområdet som leverte opp til forventningene i kvartalet med inntekter på 70 millioner euro og en ebita på 3 millioner euro. De to andre forretningsområdene, Collection og Recycling, endte begge opp et godt stykke bak konsensus.

I Collection, som er Tomras pantevirksomhet, var inntektene på 185 millioner euro, 2 millioner bak forventningene, mens ebita endte på 30 millioner, 1 million euro bak forventningene.

I Recycling var inntektene og ebita på henholdsvis 46 og 0 millioner euro, mot ventet 49 og 5 millioner euro.

– Inntektene i Collection falt med beskjedent 2 prosent. Lavere aktivitet i nye markeder er som forventet, mens Romania leverer et rekordkvartal. Vi ser dessuten god vekst i eksisterende markeder, sier Andersen

– Recycling leverer et kvartal med inntekter på linje med fjorårets første kvartal, og med et lavt nivå på ordreinngang. Handelsspenninger fører til økt markedsusikkerhet som igjen påvirker våre resirkuleringskunder, legger Andersen til.