– Vi har lagt bak oss et godt kvartal med høyt aktivitetsnivå og solid ordreinngang. Alle forretningsområdene økte sine driftsinntekter sammenlignet med første kvartal 2024. Veksten var i hovedsak drevet av økt leveransevolum for missiler og luftvern fra forsvarssegmentet, løsninger til nybyggings- og ettermarkedet i den maritime sektoren og leveranser av undervannsteknologi, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

Teknologikonsernet hadde inntekter på 14, 6 milliarder kroner i første kvartal, tilsvarende en vekst på 28 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Driftsresultatet endte på 2,9 milliarder kroner, som er en dobling fra i fjor. På forhånd var det ventet et driftsresultat på 1,8 milliarder kroner, ifølge Bloomberg. Driftsmarginen i kvartalet var på 19,8 prosent.

«Driftsresultatet inneholder en regnskapsmessig gevinst på 1 milliard kroner knyttet til salget av styremaskin- og rorvirksomheten. Fordelaktig prosjektmiks, volumeffekter og effektiv prosjektgjennomføring var hovedårsakene til den positive marginutviklingen i kvartalet,» opplyser selskapet.

Ordrereserven fortsatte dessuten å øke og var ved utgangen av mars på 134 milliarder kroner.

Kongsberg Gruppen (Mill. kr) 1. kv./25 1. kv./24 Totale inntekter 14 622 11 450 Driftsresultat 2 892 1 463 Resultat før skatt 2 916 1 433 Resultat etter skatt 2 275 1 123

Økt kapasitet

I kvartalsrapporten kommer det frem at Kongsberg Maritime hadde solid ordreinngang og book/bill på 1,3 i første kvartal. Forretningsområdet økte inntektene både fra nybyggings- og ettermarkedet sammenlignet med første kvartal i fjor.

Driftsinntektene var på 6,7 milliarder kroner i kvartalet, en en økning på 25 prosent mot samme kvartal i fjor.

Kongsberg Defence & Aerospace hadde inntekter på 5,4 milliarder kroner i kvartalet, og det er en økning på 9 prosent.

«Veksten i forretningsområdet var i hovedsak drevet av økt leveransevolum for missiler og luftvern. Ordrereserven for missiler og luftvernsystemer er nå totalt over 85 milliarder kroner,» står det i rapporten.

– Etterspørselen etter missil- og luftvernsystemer har de siste årene bidratt til en betydelig økning i ordrereserven og har vært en viktig drivkraft for våre kapasitetsutvidelser. I første kvartal startet vi byggingen av ny missilfabrikk i Australia, og senere i år følger byggestart av en tilsvarende fabrikk i USA, sier Håøy.

Sterk posisjon

Kongsberg Discovery økte driftsinntektene i kvartalet med 29 prosent til 1,4 milliarder kroner. Ordreinngangen i kvartalet var litt høyere slik at book/bill var på 1,08.

«Det er stor etterspørsel etter forretningsområdets teknologiportefølje og det ble blant annet signert kontrakter for leveranse av 6 nye Hugin autonome undervannsfarkoster i kvartalet,» opplyser selskapet.

– Vi har en robust forretningsmodell, høy tilpasningsevne og en sterk posisjon for videre vekst. Med global tilstedeværelse, tett samarbeid med myndigheter, kunder og leverandører, og en organisasjon drevet av høy kompetanse og innovasjon, skaper vi verdier gjennom å levere løsninger som gjør en forskjell for våre kunder og partnere, kommenterer Håøy.