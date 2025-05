«Driftsresultatet inneholder en regnskapsmessig gevinst på 1 milliard kroner knyttet til salget av styremaskin- og rorvirksomheten. Fordelaktig prosjektmiks, volumeffekter og effektiv prosjektgjennomføring var hovedårsakene til den positive marginutviklingen i kvartalet,» opplyser selskapet.

Les også Kongsberg-toppene passerte 200 millioner kroner Den vanvittige børsoppturen i Kongsberg Gruppen treffer også konsernledelsen, som nå sitter med aksjer for over 200 millioner kroner.

Nytt land kjøper

Mye av denne veksten vil komme fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og henger sammen med de enorme opptrappingsplanene flere Nato-land har når det kommer til forsvar og sikkerhet.

Ifølge konsernsjefen har de allerede i lang tid merket dette, og på kvartalspresentasjonen sa han at det jobbes med flere store forsvarskontrakter. Blant annet forventer han å annonsere en Joint Strike Missile-avtale (JSM) med et nytt land i løpet av sommeren.

– Vi har levert JSM til fire land; Japan, Norge, Australia og USA, så dette blir det femte landet som tar i bruk dette missilet. Vi ser et veldig stort potensial for både JSM og NSM (Naval Strike Missile), sier Mette Toft Bjørgen.

– Vi har levert god vekst i KDA de seneste årene. Samtidig har vi her en ordrereserve på over 100 milliarder kroner som vi skal levere på de kommende årene, sier Håøy.

KDA hadde inntekter på 5,4 milliarder kroner i første kvartal. Det tilsvarte en vekst på 9 prosent. Justert for engangseffekter, mener imidlertid Jørgensen i Pareto at veksten var på 22 prosent.

Fortsatt usikkerhet

I KDA blir det full fest de kommende årene Fabian Jørgensen, analytiker

– I KDA blir det full fest de kommende årene. Men det er fortsatt en del usikkerhet rundt hvordan KM vil gjøre det, sier analytikeren.

I kvartalsrapporten ble det opplyst at KMs sterke vekst delvis var drevet av økte leveranser til LNG transportfartøy.

– Det som i stor grad driver nybyggordrene i KM er LNG og offshore olje og gass. De seneste to–tre årene er det bestilt fryktelig mange LNG-skip, eller omtrent 50 prosent av dagens flåte. Da er det naturlig at aktiviteten i dette segmentet dabber av i løpet av ett til to år.

– Samtidig kan en lav oljepris dempe vekstmomentet innen offshore olje og gass. I det korte bildet vil nok KM fortsette å levere gode tall og sterk ordreinngang, men det store spørsmålet er hva som vil skje om fire–fem kvartaler, sier Jørgensen.

Han har en holdanbefaling og et kursmål på 1.500 kroner. Det er for øvrig ingen analytikere som har et kursmål over 1.600 kroner, mens aksjen torsdag handles 200 kroner høyere.