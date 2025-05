Årsbeste for Scatec

Scatec-aksjen har svingt rundt 80 kroner i lang tid, men etter torsdagens kvartalstall gjorde den et hopp til over 85 kroner for første gang på over et halvt år. Scatec-sjef Terje Pilskog skjønte nok hvor det bar da han fikk en høflig applaus fra de fremmøtte etter torsdagens kvartalspresentasjonen:

– Jeg tror vi får applaus fordi vi fortsetter å levere på det vi har sagt vi skal gjøre. Vi er tydelige på hvor vi skal med selskapet, sier han.

Pilskog er spesielt fornøyd med hvordan selskapet utvikler seg på tre områder.

Scatec (Mill. kr) 1. kv./25 1. kv./24 Totale inntekter 1 814 1 281 Driftsresultat 1 224 643 Resultat før skatt 769 −38 Resultat etter skatt 764 −26 Konsoliderte tall

– Det ene er at vi leverer et bra finansielt resultat, med proporsjonale inntekter på 2,4 milliarder kroner og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 1,4 milliarder, sier han.

Ebitda var rundt 150 millioner kroner bedre enn forventningene.

Les også – Denne avtalen er krutt Scatec-sjef Terje Pilskog blir solkongen av Egypt, mener en analytiker, etter at selskapet har sikret seg nok en gigantisk avtale i landet.

Redusert gjeld

Det andre Scatec-sjefen trekker frem er at selskapet nå har 4,2 gigawatt (GW) under bygging og i backloggen. Når dette kommer i produksjon i løpet av to–tre år vil driftskapasiteten bli doblet til 8,4 GW. Frem til det skjer vil disse prosjektene gi Scatec EPC-inntekter (ingeniørarbeider, innkjøp og konstruksjon) på cirka 16 milliarder kroner.

– Vi jobber dessuten videre med å optimalisere porteføljen og styrke balansen vår. Vi har gjennomført salg i Uganda og i Vietnam i løpet av kvartalet, og brukt overskuddslikviditeten til å refinansiere gjelden med en bedre forfallsstruktur. På selskapsnivå er gjelden redusert med 1,8 milliarder kroner til 5,2 milliarder, sier Pilskog.

Scatec-aksjen suste rett opp da Oslo Børs åpnet torsdag. Aksjen ble på det høyeste handlet til 89,15 kroner. To timer før børsstenging var kursen 85,30 kroner, tilsvarende en oppgang på 5,3 prosent.

Les også Scatec-sjef Terje Pilskog om nedturen og vekstplanene I ukens episode av Aksjepodden gjør vi et dypdykk i et selskap som var på alles lepper for 4-5 år siden, men som kanskje er litt glemt nå, nemlig Scatec. Gjest er konsernsjef Terje Pilskog i Scatec.

Oppjusterer guidingen

Ifølge SEB-analytiker Anders Rosenlund er det to forhold som forklarer kurshoppet.

– De rapporterte tallene var ganske mye bedre enn ventet, og her er det flere enkeltforhold som summerer seg opp til et ganske stort positivt avvik. Dessuten øker de årets ebitda-guidingen for kraftproduksjonen, sier han.

Tidligere var ebitda herfra ventet å ligge mellom 3,75 og 4,05 milliarder kroner, mens intervallet nå er 4,15 til 4,45 milliarder kroner.

«En sterk start på året,» skriver DNB-analytiker Helene Kvilhaug Brøndbo i sin analyse av Scatec-tallene. Hun viser til at resultatet fra kraftproduksjonen var bedre enn ventet som følge av høy vannkraftproduksjon på Filippinene og i Laos.

Hun venter at ebitda-forventningene til Scatecs kraftproduksjon i år vil bli løftet med 5 prosent.