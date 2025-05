Den verdijusterte egenkapitalen (NAV) til Aker økte fra 58,2 milliarder kroner i fjerde kvartal til 61,9 milliarder korner ved utgangen av første kvartal. Det tilsvarer en oppgang på 3,7 milliarder kroner.

– Selv om resultatene i første kvartal viser en sterk start på året, har verdensbildet endret seg vesentlig siden kvartalet ble avsluttet. Fremveksten av en global handelskonflikt har skapt ny usikkerhet i verdensøkonomien, med konsekvenser som fortsatt er i utvikling. Parallelt har vi kunngjort viktige porteføljeendringer for å møte spesifikke utfordringer og styrke vår langsiktige posisjon, skriver Øyvind Eriksen i børsmeldingen, og fortsetter:

– I lys av dette kan kvartalsresultatet fremstå som et øyeblikksbilde fra en annen tid. Det er imidlertid nettopp i perioder med volatilitet at Akers styrker kommer til sin rett og gjør oss i stand til å skape verdier og gripe nye muligheter.

– Partnerskap er fortsatt avgjørende. Samarbeid med selskaper som SLB og andre globale aktører gir oss tilgang til nye muligheter. Disse partnerskapene er bygget på tillit til Akers evne til å kombinere industriell kompetanse med finansiell styrke, skriver Eriksen.

– Ved å gjennomføre målrettede tiltak i Aker Horizons, som annonsert tidligere i dag, mobiliserer vi Akers samlede ressurser for å støtte eksisterende samarbeid og forfølge fremtidige muligheter – noe som reduserer usikkerheten og legger et sterkere grunnlag for verdiskaping på lang sikt.