Bonheur hadde driftsinntekter på 2.896 millioner kroner i første kvartal 2025, ned fra 2.973 millioner kroner i samme periode i fjor.

Fred. Olsen-familiens børsnoterte investeringsselskap økte driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) fra 596 til 728 millioner kroner, mens resultatet etter skatt falt fra 304 til 92 millioner kroner.

Ebida-resultatet var 6 prosent svakere enn det konsensusestimatet fra analytikerne indikerte.

«Resultatene reflekterte et kvartal med 20 prosent lavere kraftproduksjon enn normalt på grunn av en kombinasjon av lavere vindhastigheter enn normalt og teknisk nedetid,» skriver DNB-analytiker Helene Kvilhaug Brøndbo i en resultatsoppdatering fredag.

Kvilhaug Brøndbo skiver i resultatoppdateringen, som ble sluppet før børsen åpnet, at hun venter en beskjeden nedgang i Boneur-aksjen. Rundt lunjstider fredag var aksjen ned 2,6 prosent til 240,50 kroner

Bedrer driften

Ebitda-marginen gikk dermed fra 20 til 25 prosent, mens den på ebit-nivå steg fra 10,7 til nesten 14 prosent.

For Renewable Energy kom ebida inn på 506 millioner kroner, opp fra 476 millioner kroner i første kvartal i fjor. Driftsinntektene steg fra 724 til 774 millioner kroner.

Resultatet for fornybarvirksomheten ble påvirket av at britiske strømpriser i gjennomsnitt var 72 prosent høyere sammenlignet med samme periode i fjor. På den andre siden falt prisene 66 prosent i Sverige.

Stramt i vind

Wind Service bidro med inntekter på 1.073 millioner kroner, mot 1.183 millioner kroner i første kvartal 2024. Ebitda gikk fra 174 til 280 millioner kroner. Ebitda-marginen spratt dermed opp fra 15 til 26 prosent.

Vindvirksomheten hadde ved utgangen av første kvartal 426 millioner euro i ordrereserve for Tern-fartøyene, mot 448 millioner euro ved utgangen av kvartalet før og 514 millioner euro i første kvartal i fjor. Utsiktene for turbininstallasjonsfartøyene beskrives som positive, hvor begrenset tilgjengelighet av fartøyer på mellomlang sikt bidrar til et fortsatt stramt marked.

Samtidig fortsetter svingningene på etterspørselssiden.

Rødt i cruise

Cruise-virksomheten dro inn inntekter på 737 millioner kroner, ned fra 788 millioner kroner i samme periode i fjor. Ebitda ble snudd fra pluss 2 til minus 33 millioner kroner.

I investeringsvirksomheten gikk ebitda fra minus 55 til minus 25 millioner kroner. 55 prosent-eide NHST bidro med inntekter på 295 millioner kroner, opp fra 276 millioner kroner i første kvartal 2024. Ebitda gikk fra minus 3 til pluss 31 millioner kroner.