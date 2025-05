Svakere resultat for Bewi

– Vi er glade for å se at aktiviteten i bygge- og anleggsbransjen tar seg opp i de fleste regioner, noe som har resultert i andre kvartal på rad med volumvekst for vår isolasjonsvirksomhet, sier Bewi-sjef Christian Bekken i en børsmelding.

Selskapet produserer emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger, og kunne melde om sterk oppgang i inntjeningen i første kvartal, med en økning på 13,2 prosent i justert Ebitda til 15,0 millioner euro. Best gikk det i isolasjonsvirksomheten, med en Ebitda-vekst på 21,3 prosent til 7,9 millioner euro – i et kvartal som vanligvis er svakt sesongmessig.

Tapte 13,4 mill. euro

Selskapet fikk et driftsresultat på minus 2,9 millioner euro, 2 millioner svakere enn året før, og resultatet før skatt ble minus 13,4 millioner, ned fra minus 11,6 millioner i fjor.

I februar meldte Bewi at de vil slå sammen sin RAW-divisjon med råvareselskapet Unipol. Bewi vil beholde 49 prosent eierskap, og fusjonen frigjør opptil 75 millioner euro i kontanter.

I tillegg selger selskapet deler av sin matvareemballasjeforretning (handelsvarer), noe som tilfører ytterligere 20 millioner euro i kontanter. Begge transaksjonene forventes å bli fullført i løpet av de neste månedene.

Isolasjonsvirksomheten har vanligvis best resultater i andre og tredje kvartal. For emballasjevirksomheten indikerer en høyere biomasse av laks ved utgangen av første kvartal i år, sammenlignet med i fjor, økte slaktevolumer – og dermed høyere volum av fiskekasser.

– Utfordrende markeder

– Markedene vi opererer i er fortsatt utfordrende, med økt usikkerhet og økende handelsspenninger etter nylige amerikanske tolltiltak. Likevel er vi forsiktig optimistiske med tanke på markedene fremover, sier Bekken i børsmeldingen.