Rana Gruber hadde inntekter på 400,6 millioner kroner i første kvartal, opp fra 285,1 millioner i samme kvartal i fjor. Nettoresultatet endte på 130,3 millioner kroner, ned fra 134,2 millioner, mens det justerte nettoresultatet ble 78,5 millioner kroner, opp fra 68,2 millioner.

«Kvartal mot kvartal er kostnadsutviklingen relativt stabil. Den lille økningen som ble observert, både i absolutte termer og sammenlignet med fjerde kvartal, skyldtes hovedsakelig vedlikeholdsaktiviteter i kvartalet,» skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Styret har besluttet å dele ut 47,1 millioner kroner i utbytte. Det tilsvarer 1,27 kroner pr. aksje. Dette er det 17. kvartalet på rad at Rana Gruber deler ut utbytte til sine aksjonærer.

– Da vi introduserte vårt kontantkostnadsmål på 50–55 dollar pr. tonn, var det basert på vår overbevisning om at det å levere konsekvent innenfor dette området er avgjørende for å navigere i volatilt marked. (...) Første kvartal 2025 reflekterer et høyere kostnadsnivå enn sist kvartal, men likevel er vårt klare mål å levere i den nedre delen av vårt kommuniserte mål over tid, kommenterer adm. direktør Gunnar Moe.