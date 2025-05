– Norbit er godt posisjonert for å møte økende etterspørsel på tvers av alle forretningsområder. (..) Det er også svært tilfredsstillende å oppleve fortsatt tillit fra kunder over hele verden», sier konsernsjef Per Jørgen Weisethaunet i Norbit.

Konsernets driftsresultat (ebit) endte på 127,4 millioner kroner i kvartalet, tilsvarende en margin på 24 prosent. Utvannet resultat pr. aksje var 1,40 kroner, opp 0,50 kroner i samme kvartal i fjor.

Norbit (Mill. kr) 1. kv./25 1. kv./24 Totale inntekter 522 404 Driftsresultat 127 41 Resultat før skatt 117 40 Resultat etter skatt 90 30



I kvartalsrapporten skrives det at styret er optimistisk med tanke på utviklingen videre.

«I februar kommuniserte Norbit et inntektsmål for 2025 i intervallet NOK 2,2–2,3 milliarder, med en forbedret ebitd-margin sammenlignet med de 20 prosentene rapportert for 2024. Basert på nåværende utsikter fremstår målene som konservative. Som tidligere år vil en oppdatering av målsetningene for året bli gitt i forbindelse med rapporteringen for andre kvartal i august,» står det videre.