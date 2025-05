– Etter et rekordsterkt fjerde kvartal i 2024 startet 2025 som ventet rolig, grunnet tidspunktet for innføring av nye panteordninger. Det europeiske markedet utvikler seg imidlertid raskt, og fremskritt i lovgivningen viser et stort markedsgrunnlag. I første kvartal fortsetter Envipco å levere i eksisterende markeder og styrker sin markedsposisjon, kommenterer konsernsjef Simon Bolton i Envipco

Envipcos inntekter falt med 23 prosent i første kvartal til 21 millioner euro. Til tross for inntektsfallet økte bruttomarginen til 37,3 prosent i kvartalet, fra 35,1 prosent for ett år siden.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) i kvartalet endte på 0,5 millioner euro, ned fra 2,7 millioner euro i samme periode i fjor.

Envipco (Mill. EUR) 1. kv./25 1. kv./24 Driftsinntekter 21,0 27,4 Driftsresultat −2,0 1,1 Resultat før skatt −2,2 0,6 Resultat etter skatt −2,4 0,1

«Envipco fortsetter å ekspandere og bygge markedsposisjon i eksisterende markeder og forventer økende momentum og vekst gjennom året. Romania og Ungarn forventes å gi kommersielle muligheter både i 2025 og 2026. Aktiviteten i Hellas forventes å ta seg opp i andre kvartal 2025 etter en treg start, og ytterligere økning i andre halvår 2025. Quantum-bulkautomaten har vist seg svært effektiv i Nederland, og selskapet forfølger nye kommersielle muligheter der,» skriver selskapet i kvartalsrapporten.