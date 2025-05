Etter kvartalsrapporten til Norbit onsdag morgen har flere meglerhus oppjustert kursmålene sine.

SpareBank 1 Markets-analytiker Petter Kongslie gjentar kjøpsanbefalingen og oppjusterer kursmålet fra 130 til 200 kroner. Han hever estimatene for inntjening pr. aksje (EPS) i 2025 og 2026 med henholdsvis 18 og 24 prosent.

«Det er flere grunner til at vi fortsatt er positive til investeringscaset,» skriver Kongslie.

Han trekker frem den lønnsomme effekten fra Innomar i Oceans-segmentet, et nytt kontraktsbidrag i Connectivity og marginforbedringer i PIR-segmentet som hovedgrunner til den positive vurderingen.

Det pekes også på at omsetningsguidingen for 2025 på 2.200–2.300 millioner kroner vil bli oppdatert i andre kvartal, og at dagens tall ikke inkluderer flere store kontrakter meldt etter første kvartal, ifølge analytikeren.

Kursmålet på 200 kroner tilsvarer en P/E på 25 for 2026. Selskapet kan også vise til en solid historikk for organisk vekst, sterk balanse med netto gjeld/ebitda på 0,5 og en avkastning på kapital før skatt på rundt 25 prosent (pre-tax ROCE) som støtte for verdsettelsen.

Arctic

I en analyse fra Arctic skriver Jeppe Baardseth at de gjentar kjøpsanbefalingen på Norbit og løfter kursmålet fra 150 til 195 kroner etter et sterkt resultat i første kvartal.

Selskapet rapporterte et justert driftsresultat på 127 millioner kroner, godt over både Factset-konsensus på 93 millioner og Arctics eget estimat på 99 millioner kroner. Oceans-segmentet bidro sterkt med 81 millioner kroner i driftsresultat, drevet av 92 prosent vekst i omsetning på årsbasis og forbedret produktmiks. Også Connectivity og PIR leverte bedre enn ventet, særlig støttet av bidrag fra henholdsvis tachografmoduler og forsvarssektoren.

Baardseth fremhever også at Norbit har en solid historikk for å overgå egne mål, og forventer en omsetning nær 2.500 millioner kroner i 2025, betydelig opp fra 600 millioner kroner i 2020. Innovasjon og oppkjøp står bak omtrent en tredel av veksten her, og nesten halvparten av driftsresultatveksten i samme periode.

Kursmålet er basert på en P/E på 25 ganger estimert inntjening pr. aksje for 2026, inkludert utbytte. Arctic mener at verdsettelsen forsvares av selskapets sterke historikk for lønnsom vekst, økt synlighet i inntjeningen, konservativ guiding samt økt eksponering mot forsvar og regulerte markeder som støtter etterspørselen. EPS-estimatene for 2025, 2026 og 2027 er oppjustert med henholdsvis 12, 9 og 8 prosent.