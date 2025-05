Nedgang for Hexagon Composites

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

– Til tross for motvind har vi levert en stabil prestasjon i første kvartal. Vi er spesielt fornøyde med å se forbedringen fra år til år i vår drivstoffsystemvirksomhet, som i stor grad ble drevet frem av avfallssektoren, sier konsernsjef Philipp Schramm i Hexagon Composites.

Selskapet, som er kjent for å produsere gasstanker av kompositt, hadde inntekter på 912 millioner kroner i første kvartal. Det var en nedgang fra 945 millioner kroner i første kvartal i fjor. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på 44 millioner kroner, ned fra 59 millioner for ett år siden.

Hexagon Composites-aksjen er ned 57 prosent hittil i år.

10-dobling oppnåelig

I kvartalsrapporten skriver selskapet at de er godt posisjonert for å håndtere dagens usikkerhet, og at det er mange ting som gjør dem optimistiske.

«Til tross for dagens makroøkonomiske usikkerhet og begrenset kortsiktig synlighet, har vi sterk tro på Hexagons lønnsomme vekst på mellomlang og lang sikt».

«Naturgass får økt gjennomslag som det foretrukne alternative drivstoffet hos mange aktører. Veien mot en tidobling av veksten for naturgass til tungtransport i Nord-Amerika innen 2030 er oppnåelig,» hevder selskapet.

Hexagon Composites (Mill. kr) 1. kv./25 1. kv./24 Driftsinntekter 912 945 Driftsresultat −26 2 Resultat før skatt −842 −188 Resultat etter skatt −836 −165



Store nedskrivninger

Hexagon Composites' bunnlinje i kvartalet ble på minus 836 millioner kroner. Årsaken til det store tapet er blant annet en nedskrivning på 509 millioner kroner i Hexagon Purus-aksjene.

Hexagon Composites eier 38,4 prosent av Hexagon Purus, som er ned 73 prosent på Oslo Børs så langt i år.