Endur: Sterk vekst og rekordstor ordrebok

Industrikonsernet Endúr økte omsetningen med 14 prosent til 1,54 milliarder kroner i første kvartal 2025, sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet (EBITA) steg til 58,8 millioner kroner fra 44,5 millioner, noe som gir en marginforbedring fra 3,3 til 3,8 prosent.

– Vi leverer forbedret ytelse på alle viktige finansielle nøkkeltall i årets første kvartal, som følge av økt samlet aktivitetsnivå fra både eksisterende og nylig oppkjøpte selskaper – i et kvartal som er preget av vintersesongen, sier konsernsjef Jeppe Raaholt.

Til tross for sterk operasjonell utvikling leverte Endúr et underskudd før skatt på 14,8 millioner kroner, hovedsakelig grunnet økte finansielle kostnader. Til sammenligning tapte selskapet 9,2 millioner i samme periode i fjor. Resultat per aksje endte på minus 0,29 kroner, mot minus 0,17 kroner i samme periode i fjor.

Endur (Mill. kr) 1. kv./'25 1. kv./'24 Omsetning 863,1 575,8 EBIT 22,2 12,3 Resultat før skatt −14,8 −9,2 Resultat pr. aksje −0,29 −0,17

Ordrereserven skyter i været

Ordreinngangen i kvartalet endte på 1,43 milliarder kroner, sammenlignet med 465 millioner i fjor. Den kraftige økningen skyldes blant annet en totalentreprisekontrakt verdt 600 millioner kroner for bygging av et settefiskanlegg for Sævareid Fiskeanlegg, samt flere små og mellomstore kontrakter innen infrastruktur.

Ved utgangen av kvartalet hadde Endúr en rekordhøy ordrereserve på 9,32 milliarder kroner, inkludert bidrag fra selskaper kjøpt i perioden. Eksklusive oppkjøpene var reserven på 4,09 milliarder.

Endúr har i løpet av kvartalet gjennomført flere oppkjøp, blant annet Total Betong, Igang Totalentreprenør og Habto Holding – sistnevnte med datterselskapene HAB Construction og ProPoint Survey. I tillegg ble akvakulturleverandøren VAQ AS kjøpt i januar.

– Den solide ordrereserven gir oss god oversikt for 2025 og videre, og vi er svært fornøyde med de nye selskapene vi har fått inn i konsernet i løpet av kvartalet, sier Raaholt.

Vokser i infrastruktur

Infrastruktursektoren står for det meste av veksten, med en inntektsøkning på 24 prosent til 1,3 milliarder kroner. Segmentet leverte et driftsresultat på 53,3 millioner kroner – opp 27 prosent fra året før.

Innen akvakulturløsninger falt inntektene til 178,3 millioner fra 235,1 millioner i fjor. Nedgangen skyldes avslutningen av to større prosjekter i VAQ. Segmentet forbedret likevel lønnsomheten betydelig, med en EBITA-margin som steg fra 3,0 til 6,0 prosent, hjulpet av opptrappingen av Salmon Evolution fase 2 og oppkjøpet av Hav Elektro.

Forretningsområdet «andre», som blant annet inkluderer Endúr Maritime, leverte stabil omsetning på 65,5 millioner kroner, men med økt lønnsomhet (EBITA 4,7 millioner vs. 2,8 millioner i fjor).

Optimistiske

Endúr melder om høy aktivitet i tilbudsmarkedet og forventer videre vekst, både gjennom organisk utvikling og nylige oppkjøp. Særlig innen infrastruktur støttes veksten av Norges nye transportplan, svenske storprosjekter og økte forsvarsbudsjetter.

Innen landbasert fiskeoppdrett ser selskapet fortsatt et attraktivt vekstmarked, med forventninger om kraftig økning i investeringer.