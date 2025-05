Cavendish Hydrogen, som ble skilt ut av Nel for snart ett år siden, produserer hydrogenfyllestasjoner. Etter en frisk oppgang i starten som selvstendig selskap, stupte etter hvert Cavendish-aksjen fra over 30 kroner til under 5 kroner i april.

Denne måneden har imidlertid aksjen kommet kraftig tilbake. Den ble tidligere denne uken handlet til nesten 20 kroner, mens sluttkurs onsdag var 11,60 kroner. Torsdag la selskapet frem kvartalstall som viser kraftig inntektsfall og økte tap.

Cavendish hadde inntekter på 3,7 millioner euro i første kvartal, ned fra 9,7 millioner euro i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på minus 7,1 millioner euro, mot minus 4,8 millioner for ett år siden.

«Inntektsnedgangen på 38 prosent skyldes færre leveranser av utstyr og lavere prosjektaktivitet,» skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Cavendish Hydrogen (Mill. EUR) 1. kv./25 1. kv./25 Driftsinntekter 3,7 9,7 Driftsresultat −8,3 −6,0 Resultat før skatt −9,6 −6,3 Resultat etter skatt −9,4 −6,1

Lavere enn ventet

– Når det gjelder driften, har vi sett positive utviklingstrekk i dette kvartalet, med vellykkede leveranser av hydrogenfyllestasjoner i Europa, Canada og USA. Samlet sett viser disse milepælene Cavendish Hydrogens evne til å levere pålitelig teknologi og utstyr for hydrogenfylling internasjonalt, sier adm. direktør Robert Borin.

Cavendish Hydrogen hadde ved utgangen av første kvartal en kontantbeholdsning på 34,5 millioner euro. Det var en nedgang på 7,3 millioner euro fra årsskiftet.

– Til tross for driftsmessige suksesser, har ordreinngangen i første kvartal vært lavere enn forventet. Den nåværende usikkerheten i markedsforholdene vedvarer, særlig i USA. Nye bestillinger av hydrogenstasjoner tar fortsatt lengre tid å lande, men vi ser flere muligheter i det europeiske markedet, der våre eksisterende produkter passer godt inn, sier Borin.

Cavendish-aksjen var ned 27,7 prosent torsdag ettermiddag.