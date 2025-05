– Selskapet leverte litt svakere enn ventet, men det burde ikke ha nevneverdig betydning. Problemet var at vi ikke fikk noe mer klarhet i hva vi kan forvente oss for resten av året. Vi vet ikke noe mer om det nå enn vi visste i går, sier SpareBank 1 Markets-analytiker Thomas Dowling Næss.

FORTSATT KJØP: Analytiker Thomas Dowling Næss i SpareBank 1 Markets. FOTO: Thomas Bjørnflaten

Hexagon-aksjen er ned rundt 60 prosent siden årsskiftet. Nedturen skjøt ekstra fart da førstekvartalstallene ble lagt frem i februar med en overraskende slapp guiding. Den nye konsernsjefen, Philipp Schramm, varslet da at inntektene i 2025 vil havne på mellom 4,9 og 5,3 milliarder kroner.

Det betyr nærmest at veksten i selskapet har stoppet opp, siden omsetningen i 2024 endte på 4,9 milliarder. Denne gangen trekker selskapet dessuten hele guidingen for 2025.

– Det er bare å innse at 2025 nå blir et overgangsår. Usikkerheten har økt, og er det noe aksjemarkedet ikke liker så er det usikkerhet. Det forklarer torsdagens kursfall, sier Næss.

Hexagon-aksjen er ned 5,5 prosent til 18,40 kroner torsdag formiddag.

Fått merke det

Næss, som i fjor høst ble kåret til Norges beste analytiker innen fornybar produksjon av Kapital, var tidligere denne uken ute med en Hexagon-analyse. Der gjentok han kjøpsanbefalingen, med et kursmål på 40 kroner. Næss ser med andre ord for seg at aksjen kan mer enn doble seg.

– Det er ikke mange aksjer som påvirkes mer enn Hexagon av den usikkerheten som er skapt i USA, og de har også fått merke det på prisingen av selskapet.

– Det er nesten umulig å si når dette snur, om det skjer etter sommeren eller om et halvt år. Grunnen til at jeg gjentok kjøpsanbefalingen er at jeg er positiv til «caset». Jeg tror konverteringen til naturgass i USA kommer til å være betraktelig høyere om ett år til to år. Hexagon Composites er markedsleder og vil derfor få sin del av ordrene som etter hvert kommer, sier Næss.

Hexagon-ledelsen er også positiv til fremtiden når de tar på seg de lange brillene.

«Naturgass får økt gjennomslag som det foretrukne alternative drivstoffet hos mange aktører. Veien mot en tidobling av veksten for naturgass til tungtransport i Nord-Amerika innen 2030 er oppnåelig,» opplyste selskapet i kvartalsrapporten.