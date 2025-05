Legger 192 mill. på bordet for børstaper

Saken oppdateres.

Hitecvision har gjennom fondet New Energy Fund 2 lagt inn et bud på Vow Green Metals (VGM). Budet er på 0,95 kroner pr. aksje, tilsvarende 192 millioner kroner. Aksjen ble sist omsatt for 0,55 kroner.

– I over et år har vi jobbet strategisk og grundig med å utforske løsninger for å styrke vår posisjon og støtte våre langsiktige ambisjoner. I et utfordrende kapitalmarked er vi glade for å ha kommet frem til en løsning som vi mener representerer den beste tilgjengelige muligheten for å realisere Vow Green Metals sitt fulle potensial, sier Cecilie Jonassen, adm. direktør i Vow Green Metals.

Styret har enstemmig besluttet å anbefale budet. Clarksons Securities konkluderer med at tilbudet er «fair».

I en separat børsmelding fra Vow, største aksjonær i VGM, kommer det frem at selskapet har akseptert en redusert tilbudspris på sine drøyt 50 millioner aksjer på 0,70 kroner.