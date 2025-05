Rutil er kjemisk sammensatt av titan og oksygen, og er det best egnede råstoffet til produksjon av titanmetall, som nå er definert som et kritisk metall i EU. Det brukes også til å fremstille ren titandioksid, som er et hvitt fargepigment til bruk i alt fra maling til iskrem.

– Vi har sagt flere ganger at produksjonen skal være stabil på designkapasitet ved utgangen av året, og det står vi fortsatt på. Så skal vi neste år justere på prosessene slik at vi får maksimal produksjon, og også begynne å se på kostnadsstrukturen for å trimme den. Neste år blir med andre ord et optimaliseringsår, så blir året deretter forhåpentligvis et høsteår, sier Marum.

Ser på nye muligheter

Svelland Capital er Nordic Minings største aksjonær med rundt 20 prosent av aksjene. Deretter følger Iwatani med nesten 15 prosent av aksjene. Det japanske selskapet har en avtale om å kjøpe deler av rutilproduksjonen. Tredje største aksjonær er Fjordavegen, med drøye 10 prosent av aksjene. Bak dette selskapet finnes flere lokale entreprenører som har deltatt i utbyggingen av anlegget.

– Vi ønsker å forbli et norsk selskap, men vi ønsker også å få en bredere aksjonærbase. Målet er å få inn flere institusjonelle investorer, sier Marum.

Han innrømmer også at selskapet i tillegg til kvartsprosjektet i Kvinnherad har begynt å leke med tanken om nye gruveprosjekter.

– Vi heter Nordic Mining og ikke Norwegian Mining, så vi vil se på muligheter også i Sverige og Finland. I strategiprosessen vil vi også se på muligheter i andre regioner, men det er ikke utenkelig at tilfanget av prosjekter er stort nok i Norge, Sverige og Finland, sier Marum.

– Vil dere da vurdere nye mineraler?

– Til nå har fokuset vært på kritiske og strategiske mineraler, og det er nok der vi vil holde oss. Nordic Mining vil trolig ikke gå inn i typiske commodity-mineraler, sier Marum.