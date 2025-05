I april solgte BYD 7.231 elektriske biler i Europa, skriver Financial Times. Til sammenligning solgte Tesla 7.165 biler.

Teslas månedlige volum falt med 49 prosent sammenlignet med året før, mens BYD rapporterte en økning på 169 prosent.

Inkludert ladbare hybrider var BYD-veksten på 359 prosent, ifølge avisen.

BYD har satset stort i Europa den siste tiden, mens Tesla har slitt med aldrende produktutvalg og Elon Musks innblanding i europeisk politikk, med bred støtte til det ytre-høyrevridde tyske partiet Alternative für Deutschland.

– Dette er et vendepunkt for det europeiske bilmarkedet, spesielt med tanke på at Tesla har ledet markedet for helelektriske biler i Europa i flere år, mens BYD først offisielt startet virksomhet utenfor Norge og Nederland sent i 2022, kommenterte analytiker Felipe Munoz i Jato Dynamics til Financial Times.

Fortsetter som sjef

Tesla-aksjen har falt over 30 prosent fra toppen i desember, men nå melder Musk at han trer tilbake fra sin rolle som rådgiver for Donald Trump for å fokusere på Tesla.

Tesla har også møtt motstand fra konkurrentene Renault, Stellantis og andre merker som har lansert nye elbilmodeller til overkommelige priser.

I april solgte også Renault, Škoda, Volkswagen, Audi og BMW flere helelektriske biler enn Tesla.

BYD har for lengst passert Tesla som verdens største elbilprodusent, der mesteparten av salgene kommer fra Kina. I Europa er imidlertid selskapet fremdeles en nykommer.