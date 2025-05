Færre ønsker seg Tesla – UBS roper «selg»

I en fersk analyse fra analytiker Joseph Spak i UBS blir det vist til en ny undersøkelse som viser at interessen for både elbiler og Tesla generelt har falt globalt.

Meglerhuset gjentar salgsanbefalingen og kursmålet på 190 dollar pr. aksje, som er et godt stykke under markedskursen på 339,34 dollar.

I analysen trekker Spak frem undersøkelsen «UBS Evidence Lab Global EV Adoption Outlook Consumer Survey», som viser et bredt fall i interessen for Tesla i de tre hovedmarkedene, som er USA, Kina og Europa.

Fallet i de tre markedene skal ha forskjellige årsaker, og i USA kan fallet begrunnes med at markedet er mettet med en andel på 48 prosent av alle elbiler. Samtidig er det bekymringer for selskapets begrensede utvalg og prisnivå sammenlignet med konkurrentene.

I Kina er konkurransen intens, og Tesla blir ikke lenger ansett som den ledende utvikleren av elbilteknologi. Kinesiske elbilselskaper har de siste årene satset stort på elektriske kjøretøy, og mange av de fremste bilmerkene har modeller som kan konkurrere med Tesla-modeller til en lavere pris.

Les også Fyrer opp til ny priskrig BYD kutter prisene kraftig og utløser ny priskrig i verdens tøffeste elbilmarked – en priskrig de er bedre rustet for enn de fleste konkurrentene.

Analytikeren skriver videre at han mener interessen for Tesla i Europa har falt mest på grunn av toppsjef Elon Musks deltakelse i amerikansk politikk og støtte til ytre-høyrepartier i Europa.

Forblir forsiktige

«Totalt sett forblir vi forsiktige med tanke på Tesla-aksjen. Vi forstår at det er entusiasme rundt robot-taxier og humanoide roboter, men bilvirksomheten møter økende utfordringer, og en inntektskilde/kontantstrøm kan være i fare ved fjerning av California-fritaket», heter det i analysen.

California har, som EU, besluttet at det kun skal selges nullutslippsbiler fra 2035. 11 delstater har valgt å gjøre det samme. Nå har imidlertid det amerikanske senatet stemt for å oppheve forbudet.

«Musk har indikert at Teslas verdi ligger i autonome kjøretøy og humanoide roboter. Dette kan være sant. Men gitt den forverrede utsikten for bilvirksomheten, betyr det at den implisitte verdsettelsen av disse satsingene allerede er ganske høy», påpekes det videre.

Les også Tesla-salget mer enn halvert Mens det totale salget av elbiler i Europa økte i april, fortsatte nedgangen for Elon Musks Tesla.

Bredt fall

Ifølge analysen vil 36 prosent av forbrukere globalt vurdere å kjøpe en Tesla, ned fra 39 prosent i 2024. Når det gjelder forbrukernes førstevalg av elbil, har Tesla falt til 18 prosent, ned fra 22 prosent i fjor. Nedgangen var tydelig i alle de tre hovedmarkedene.

I USA falt førstevalget fra 38 til 29 prosent på årsbasis, i Kina falt det fra 18 til 14 prosent (og ligger med det bak de kinesiske konkurrentene BYD og Xiaomi), og i Europa falt det fra 20 til 15 prosent, ifølge analysen.