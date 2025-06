Nye avsløringer: Kritikken hagler mot Yara

I 2018 åpnet Yara og industriselskapet BASF en storskala ammoniakkfabrikk i Texas, USA.

Ifølge The Guardian skulle fabrikken produsere «kostnadseffektiv» og «bærekraftig» ammoniakk, gjennom blant annet å bruke biproduktet hydrogen fra et nærliggende Dow-anlegg som råstoff, istedenfor naturgass.

Nå er det derimot avslørt at fabrikken benytter seg av hydrogen fremstilt av frack-gass, som er en av de mest miljø- og helseskadelige fossile energikildene.

Det er organisasjonene DeSmog og Data Desk som står bak avsløringen. Førstnevnte jobber for å avsløre blant annet grønnvasking og lobbyvirksomhet innenfor fossile bransjer.

Ifølge DeSmog finnes det dokumenter og rørledningskart som viser at gassen fraktes fra Permian Basin, som er et av USAs største utvinningsområder for skifergass, og som ligger flere hundre kilometer unna.

FÅR KRITIKK: Fabrikken til Yara og BASF i Freeport, Texas. Foto: Sara Sneath

Nå kritiserer eksperter både Yara og BASF for å gi inntrykk av at produksjonen i Texas er fri for fossilgass.

«Gjødselgiganten Yara markedsfører grønne løsninger, men i realiteten åpner de nye dører for fracking og fossilindustri. Matforsyningen vår blir Big Oils nødutgang» sier Raj Patel, professor ved University of Texas og ekspert i IPES-Food-koalisjonen.

«Man bruker 2000-tallsteknologi for å opprettholde 1900-talls landbruk. Det løser ikke kjernen i problemet, som er overforbruk, forurensning og enorme utslipp».

Svarer på kritikken

Til tross for at avisen ikke har lykkes med å få kommentarer fra BASF og Dow, har en talsperson for Yara kommentert funnene til DeSmog og Data Desk:

«Yara er ledende i overgangen til lavkarbongjødsel. Vi har redusert våre utslipp med 45 prosent siden 2005. Freeport-fabrikken har alltid benyttet hydrogen fra naturgass, levert av tredjeparter. Likevel er anlegget blant de med lavest utslipp i USA».

Yara har vært tilbakeholden med detaljer om bruken av Freeport-ammoniakk i Europa, men etterforskningen avslører at omtrent en fjerdedel av produksjonen eksporteres, hvorav over 90 prosent av dette eksporteres til Europa.

Etterspørselen etter ammoniakk ventes å tredobles de neste tiårene, drevet av en gjødselindustri som allerede forurenser mer enn luftfart og shipping til sammen, ifølge DeSmog.