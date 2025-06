Fem konserndirektører må gå i KOA

Da Kongsberg Automotives (KOA) nye konsernsjef, Trond Fiskum, la frem sine første kvartalstall i begynnelsen av mai, var budskapet at bildelprodusentens resultater var for dårlige og at kostnadene måtte ned:

«Det første vi skal begynne med er å gjennomføre ytterligere kostnadskutt.»

Under en måned senere gir han en første smakebit på hva som skjer. Mandag ble det klart at flere personer i konsernledelsen slutter. Tre av disse går umiddelbart, men to andre blir med litt videre i en overgangsperiode.

– Vi var 11 personer i konsernledelsen, og det reduseres nå til syv. Dette skjer først og fremst fordi en del funksjoner som tidligere var på konsernnivå flyttes inn i forretningsområdene, sier Fiskum.

– Dette gir oss kostnadsbesparinger ettersom flere roller i konsernledelsen blir overflødige. Vi har tidligere annonsert at det er behov for betydelige endringer for å styrke KOA. Jeg er trygg på at disse endringene vil gjøre KOA til et mer konkurransedyktig selskap, legger han til.

Samme som tidligere

Den nye runden med kostnadskutt som Fiskum har varslet i KOA er den tredje på kort tid. I 2024 reduserte den forrige ledelsen utgiftene med 17 millioner euro, og innen tredje kvartal i år skal et nytt program på 10 millioner euro være realisert.

– Vi ønsker å ansvarliggjøre lederne for hvert forretningsområde ved at de får ansvaret for alle de kritiske funksjonene som trengs for å kunne levere.

– Frem til nå har vi hatt salg og innkjøp på utsiden, og det utgjør en ganske vesentlig del av det et forretningsområde driver med. Det har ikke vært en optimal struktur, sier Fiskum.

Han peker på at KOA har en stor produkt- og kundeportefølje, og at det da er viktig at ledelsen sitter tett på det som skjer. Dette for både å forstå hvordan verdiene skapes og problemene løses.

– Vi har mest tro på sterke tverrfunksjonelle team. Det var slik KOA var organisert tidligere på en vellykket måte. Vi vet med andre ord hva slags type prosesser, strukturer og metoder vi skal bruke. Så er løsningene annerledes nå fordi det er nye tider, teknologier og kundekrav. Jeg tror dessuten at dette er en mer spennende og engasjerende måte å jobbe på for våre ansatte.

Kraftig omstilling

– Er disse store endringene i KOAs toppledelse et signal om at du ikke er fornøyd med jobben som er gjort?

– Jeg vil ikke gå inn på enkeltpersoner. KOA trenger en kraftig omstilling, og da er det vel naturlig at noen finner ut at de ikke ønsker å være med videre, sier Fiskum.

– Har dere kommet noe nærmere hvor store kostnadskutt som må gjøres for at KOA skal bli konkurransedyktig igjen?

– Prosessen er satt i gang og flere kostnadskutt er allerede iverksatt i løpet av mai. Men vi har ikke konkludert hele planen på grunn av endringene som nå annonseres. Nå har vi fått på plass en ny konsernledelse, blant annet med finansdirektør Erik Magelssen, som begynte i dag. Vi har derfor satt av flere dager denne uken for å jobbe sammen og diskutere planene fremover. Arbeidet med kostnadskuttene har topp prioritet, men vi trenger foreløpig litt mer tid før vi kan gå ut med et tall, sier Fiskum.