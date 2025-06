Kina vurderer kjempekjøp fra Airbus

Avisen viser til ikke-navngitte kilder som skal ha kjennskap til saken, som skal ha sagt at det pågår diskusjoner med kinesiske flyselskaper om størrelsen på en potensiell bestilling av Airbus-fly. Avtalen kan omfatte rundt 300 fly av diverse størrelser, opplyses det.

Én person hevder ifølge Bloomberg at bestillingen kan være på mellom 200 og 500 fly. Forhandlingene skal imidlertid fortsatt være i en tidlig fase.

Såkalte «bredbuksfly», altså de større flytypene, skal utgjøre en betydelig andel av Kinas bestilling, hvis den går gjennom. Boeing har tidligere hatt størst andel i markedet for større fly.

Skulle bestillingen nå det øvre siktet av estimatet, 500 fly, vil det bli en av de største flybestillingene noensinne.

Dårlig nytt for Trump

Den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz er blant de europeiske lederne som skal til Kina i juli. Frankrike og Tyskland er de største eierne av Airbus.

Hvis Kina inngår en stor avtale med Airbus i stedet for amerikanske Boeing, kan det sende et signal til USA om at landet vil øke handelen med Europa for å omgå Donald Trumps omfattende tollsatser, skriver Bloomberg.

Boeing er USAs største eksportør, og senest i april stanset Kina mottak av Boeing-fly, som følge av handelskrigen. Boeings langvarige problemer med sine 737 MAX-fly har også styrket Airbus' markedsandel.