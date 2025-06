– Ja. Vi hadde et driftsresultat på 2 millioner i fjor, så vi regner med at vi ender på 3 til 3,5 millioner i år. Dette er en veldig stabil og forutsigbar forretning ettersom 95 prosent av salget er til konsument, og dermed er en konsekvens av vår egen markedsføring. Vi er ikke avhengige av store enkeltkunder eller distributører, men har selv kontroll fra fabrikk til kunde.

Fikk idé etter ulykke

Den første prototypen fra 2016 laget Fongen ved å ta ut glasset av en vanlig sportsbrille, og montere speil ved hjelp av ståltråd. På veien har han fått en halv million kroner i starthjelp og én million i lån fra Innovasjon Norge. Dertil har en svensk eiendomsmilliardær lånt inn 5 millioner kroner.

Brillene produseres i Kina til en kostpris på en tidel av utsalgsprisen på nett. Speilkomponenten justeres lett med fingeren, og er ikke dyrere enn et par dollar, hvilket gjør at Fongen kan selge spesialbrillen til samme pris som en hvilken som helst annen sportsbrille.

På TriEyes nettside ligger det tre sykkelmodeller til priser mellom 1.079 kroner og 1.927 kroner. Robrillene er priset på samme nivå selv om de har speil på begge sider.

ROBRILLE: Speil på begge sider. Foto: TriEye

Regnskapet for 2024 viser en omsetning på 12,5 millioner kroner hvorav varekostnaden kun utgjør 1,7 millioner.

– Hittil har vi kun markedsført oss i USA, men for tre uker siden begynte vi også å markedsføre oss i Norge. Markedsføringen i USA har imidlertid gjort oss synlige for andre, hvilket er årsaken til at vi har salg i så mange land, sier Fongen.

– Vi har akkurat fått på plass en distribusjonspartner i Tyskland. Tidligere har vi sendt direkte til sluttbruker fra fabrikk i Kina, mens vi i USA selger fra amerikansk lager.

Lavere prising

I et sterkt investormarked ble TriEye priset til 43 millioner kroner i forbindelse med et forsøk på emisjon i 2012. Til tross for suksess er prisingen tatt ned nå.

– Vi har fått en verdivurdering som ikke er spikret med Folkeinvest, men den gir en verdi på 30 millioner som vi mener er riktig i dagens marked. Det er litt lavere enn forrige gang selv om vi da ikke hadde noen ting å vise til. Nå har vi flere år med resultater og patenter i USA, Japan og de fleste land i Europa, sier Fongen.

– Kanskje er vi der om noen år at det er allment akseptert at de beste sykkelbrillene på markedet har integrert speil i glasset, og at enhver velassortert sykkelbutikk worldwide har våre briller på disken.

– Vi har fokusert mye på sykkel, men roere er i ferd med å bli en stor kundegruppe for oss. Beach rowing blir olympisk gren i 2028. I beach rowing ror man rundt bøyer og hindringer, og da er speil et must. Leverandøren av den olympiske OL-båten for mange europeiske land er en av flere som distribuerer robriller for oss. Robrillen er lik sykkelbrillen, men med to litt større speil.

60 prosent av omsetningen er salg via egen nettbutikk, 30 prosent via Amazon, og enn så lenge er kun 10 prosent via andre kanaler, men Fongen ser for seg at andre kanaler vil øke til rundt 50 prosent av salget.