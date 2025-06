Kostnadene skyter i været etter ny toll

Forrige uke trappet Donald Trump opp handelskrigen etter å ha hevet tollsatsene på importert stål og aluminium fra 25 til 50 prosent.

Nå viser nye tall fra konsulenthuset Boston Consulting Group (BCG) at dette vil føre til økte importkostnader på 52,6 milliarder dollar årlig på stål- og aluminiumprodukter for USA.

Totalt bringer den nye tollsatsen de forventede importkostnadene for USA opp til 104 milliarder dollar, omtrent 1.048 milliarder kroner, ifølge Financial Times.

Avisen skriver videre at det komplekse nettverket av tollsatser har gjort det vanskelig for analytikerne å forutsi hvordan den globale handelen for metaller blir påvirket.

«Vi har egentlig ikke sett endringer i handelsstrømmer med en prisøkning på 25 prosent så langt» sa adm. direktør i BCG, Nicole Voigt, til Financial Times.

«Spørsmålet er om vi vil se det med en prisøkning på 50 prosent. Det avhenger av hvordan prisutviklingen blir».

Taper 2 mrd. dollar

Ifølge avisen så er det Canada og EU som er de største eksportørene av stål- og aluminiumprodukter til USA, basert på fjorårets tall.

De nye tollene kan føre til et eksporttap på opptil 2 milliarder dollar for metallsektoren i Canada for resten av året.

Samtidig har europeiske stålprodusenter advart om at tollsatsen på 50 prosent i praksis utgjør et importforbud på det meste av hva EU eksporterer til USA.

Ifølge avisen rapporterte EU-kommisjonen om store økninger i importvolum og kraftige prisfall for en rekke stålprodukter, inkludert alt fra gitarer til industrielle roboter, siden årsskiftet.