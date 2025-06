Hydro innfører ansettelsesstopp

Norsk Hydro innfører midlertidig ansettelsesstopp for funksjonærstillinger med umiddelbar virkning, fremgår det av en pressemelding tirsdag. Tiltaket gjelder på tvers av konsernfunksjoner, forretningsområder og Global Business Services (GBS), heter det.

Bakgrunnen er økende geopolitiske spenninger, handelsforstyrrelser og økonomisk volatilitet. Hydro har allerede iverksatt tiltak for å møte disse utfordringene, men tar nå ytterligere grep for å tilpasse selskapet.

– Strategien vår for 2025 var bygget rundt vekst i utvalgte områder, og vi har tatt grep, inkludert å styrke bemanningen, for å forberede oss på denne veksten. Strategien for 2030 fokuserer på å utvikle kjernen i vår integrerte verdikjede for aluminium og fornybar energi. Verden har endret seg, og vi må tilpasse oss den nye virkeligheten. Derfor tar vi nå grep, sier konsernsjef Eivind Kallevik i meldingen.

Ansettelsesstoppen innebærer at all ekstern og pågående rekruttering til funksjonærstillinger i de berørte enhetene settes på pause. Rekruttering til operatørstillinger i produksjonsrelaterte områder fortsetter som planlagt.

Samtidig setter Hydro i gang en strukturert gjennomgang av antall funksjonærer. Målet er å sikre at bemanningen er i tråd med selskapets strategiske prioriteringer og krav til operasjonell effektivitet, opplyser selskapet.