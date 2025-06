Inngår ny ammunisjonsavtale med Nammo

– Norden trenger nok ammunisjon, både for å avskrekke de som ikke vil oss vel, og for å forsvare oss selv om vi må. Denne avtalen er nok et skritt i retning av tettere nordisk integrering innenfor forsvar og forsvarsindustri, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) i en pressemelding.

Det opplyses ikke i pressemeldingen hvor mye avtalen er verdt.

Ifølge regjeringen skal avtalen bidra til at de nordiske landene kan produsere og skaffe ammunisjon raskere og mer effektivt, i tillegg til at den skal hjelpe koordineringen av støtten til Ukraina.