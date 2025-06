Som en del av flåteplanen skal Norge anskaffe inntil ti store, havgående skip og 18 mindre, kystnære skip til Sjøforsvaret.

Ulstein Group og Larsnes Mek. Verksted har besluttet å forene krefter for å stå best mulig rustet i konkurransen om oppdraget.

– Vi ser dette som en strategisk viktig mulighet for norsk verftsindustri og er klare til å levere både kvalitet og kapasitet i tråd med Forsvarets behov, sier adm. direktør Lars Lühr Olsen i Ulstein Verft og daglig leder Jarle Gunnarstein i Larsnes Mek. Verksted.

Tidligere i år gjennomførte Forsvarsmateriell (FMA) en markedsundersøkelse for å kartlegge industriens evne til å levere til det omfattande fartøyprogrammet.

Ulstein og Larsnes sendte et felles svar, og har siden hatt flere møte med FMA for å diskutere hvordan et slikt oppdrag kan løses i samarbeid.

Polske skrog

Planen er at skrogene skal bygges i Gydina-Gdańsk-området i Polen, mens sluttmontering og utrustning vil foregå på de norske verftene.

Det anslås at mellom 75 og 80 prosent av verdiskapingen vil være norsk.

Den typen marinefartøyer som nå etterspørres av Sjøforsvaret er standardiserte, fleksible plattformer som kan tilpassast forskjellige oppdrag – fra logistikk og støtteoperasjoner til overvåkning og beredskap. Fartøyene skal kunne operere effektivt i norske farvann og under krevende klimatiske forhold.

Begge verftene mener de har moderne fasiliteter med overbygde tørrdokker som egner seg godt for bygging og utrustning av slike skip.