Elbiler dominerer for første gang i USA

Oversikten over amerikansk-produserte biler domineres nå av elbiler for første gang, ifølge Marketwatch som viser til Cars.com og den årlige American-Made Index for 2025.

Tesla dominerer oversikten, med å ta de fire øverste plassene – med Model 3, Model Y, Model S og Model X. Jeep Gladiator er den første ikke-elbilen på femte plass, før Kia EV6 følger på sjetteplass. Tre konvensjonelle Hondaer følger på de neste tre plassene før Volkswagen ID.4 på tiende. Ifølge Cars.com er Kia EV6 ny på listen ettersom modellen nå monteres i West Point, Georgia.

– Jeg vil ikke si at dette er vendepunktet der elbilene tar over. Det er en litt ambisiøs påstand, men det øker bevisstheten om at, ja. Det finnes helelektriske modeller som lages her, som man kan kjøpe, kanskje rett nedi gata, sier Patrick Masterson i Cars.com til nyhetstjenesten.

Tesla faller 1,6 prosent til 323,51 dollar på Nasdaq tirsdag ettermiddag. Aksjen er ned 20 prosent så langt i 2025, men opp knappe 73 prosent det siste året.